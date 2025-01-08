餐廳用餐被多收「員工保險費」 她分享各種奇葩收費名目

女子指自己被餐廳收不合理的費用，她並教大家如何分辨收費是否合理。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

女子塔拉（Tara Rule）在餐廳用餐結帳時，發現帳單上竟多出一筆費用，店家稱那是員工的保險 費，還有一次在另一間餐廳竟被收疫情期間沒有客人的「補償費」，這讓塔拉非常生氣，她也分享碰到類似收費該怎麼做，還有如何判斷店家的收費是否合理。

Daily Dot報導，塔拉在TikTok影片中表示，她和男友賈斯汀（Justin）及男友的母親在餐廳吃飯，結帳時男友母親發現帳單上多出一筆費用，詢問服務生那筆費用的名目。

塔拉說，服務生用不太友善的態度說那筆費用是要支付餐廳員工的保險，還說「所以妳希望我把這筆費用拿掉嗎？」而男友的母親聽了對服務生說請他拿掉那筆費用，她仍會給服務生不錯的小費 ，但她不認為她要付應該是雇主該付的費用。

塔拉說，賈斯汀在另一間餐廳也發現一筆類似的費用，他們認為現在很多餐廳都這樣偷偷地把本該是雇主付的費用塞到客人的帳單中，例如員工保險、責任保險或員工退休金提撥，還有餐廳向客人多收費，名目是要彌補疫情期間無人光顧的損失，她認為這些都不公平也不合理，甚至不合法。

曾有餐廳業者被問到多收不合理費用時回應，很多時候這些費用只要客人表達沒有支付意願是可以移除的，但報導指出，菜單或帳單上並未載明這規定，很多人不知道。

塔拉在另一支影片說明餐廳的收費標準，她說餐廳要雇用50位以上的全職員工才需提供健康保險，而所謂的「服務費」也不一定都到服務生手上，若顧客對支付的費用去向有疑慮，她建議可以直接詢問服務生是否真的有健康保險等福利。

塔拉的影片累積超過84萬次瀏覽，不少網友分享自己的經驗。有網友說，她曾去一間餐廳想打包吃不完的食物，結果餐廳告知打包剩食要加收7%的費用，另外一人說他被一間小咖啡廳收員工的保險費用，他以為這筆費用會取代小費，結果還被多收20%小費。

有網友說，他不懂為什麼餐廳不乾脆修改菜單，直接把想收的費用偷偷加到各道菜的價錢裡，然後再宣稱「不用支付小費，因為我們給員工合理的薪水」。