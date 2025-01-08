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12星座「笨蛋情侶」組合TOP5 曬恩愛不害臊、完全沉浸兩人世界

世界新聞網／輯
有些星座組合的情侶有著「笨蛋情侶」的性格。（取材自unsplash.com＠Pablo Heimplatz）
有些星座組合的情侶有著「笨蛋情侶」的性格。（取材自unsplash.com＠Pablo Heimplatz）

日文裡有所謂「笨蛋情侶」的說法，指有些情侶之間感情非常要好，總是沉浸在兩人世界中，甚至在大眾面前曬恩愛，一點都不會覺得不好意思。日本網站「占TV」近來就分享哪些星座組合，容易是這類的「笨蛋情侶」。

第5名 射手座+射手座

射手座天性自由奔放，依靠本能做事。當射手座彼此成為情侶，他們的冒險精神會被激發到極致，甚至連「為愛辭掉工作，雙雙遠走無人島過自給自足生活」這種事都可能考慮。這對情侶往往會有驚人之舉，讓周圍的人驚嘆，但冷靜細想後，又會覺得過於無謀。

第4名 牡羊座+水瓶座

牡羊座擁有「我最棒」的自信，而水瓶座則偏愛「特立獨行」。當這兩個星座成為情侶，他們完全不懂得收斂。他們腦海中從來不會有要顧及他人的念頭。他們互相支持對方的「任性」，在公眾場合也大秀恩愛，完全不在乎周圍的眼光，是最典型的傻瓜情侶。

第3名：金牛座+天蠍座

金牛座喜愛感官上的享受，而天蠍座則極為重視情感與身體的結合。這對情侶在任何場合都你儂我儂，總是表現出親密的樣子，或被朋友半開玩笑地說「你們感情真好」。儘管旁人話裡可能有點帶酸，但對金牛天蠍情侶來說，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。

第2名 巨蟹座+巨蟹座

巨蟹座既渴望被呵護，又具備濃厚的母愛。當兩個巨蟹座成為情侶，雙方可能會變成一位像孩子般撒嬌，另一位則像母親般照顧的模式，成為有點怪異的傻瓜情侶。你可能會看到他們在人前互餵食物，甚至說話時帶上一些小孩子的語尾，令人忍不住想笑。

第1名 獅子座+雙魚座

傻瓜情侶界的王者，非獅子座和雙魚座莫屬！這兩個星座都喜愛浪漫，一旦墜入愛河，更是拋開所有理性。他們會說出所有能想得到的肉麻台詞，即使是短暫分開，還會搞得像生離死別一樣。在社群媒體上，也會看到他們不斷發布情詩或合照，讓人看得刺眼。

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