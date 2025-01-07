「如坐好市多監獄」 店員漏刷商品害他被當小偷還遭拘留

一名好市多顧客日前因為員工操作失誤，讓他被拘留在店內20分鐘接受調查，他形容彷彿坐了一次牢。好市多示意圖。(歐新社)

好市多 （Costco ）顧客伊森（Ethan Pearl）說，他最近到好市多購物時因為收銀員的操作失誤，讓他被店員以為是小偷，被扣留在店內將近20分鐘，他形容自己彷彿坐了一次「好市多監獄」，事後證明他是清白但店家也沒有任何補償，這讓他受到創傷，他的經歷也引發網友對好市多日漸嚴厲的結帳政策表達不滿。

每日郵報（Daily Mail）報導，伊森在TikTok影片分享日前在好市多購物的遭遇，引發網友熱烈討論。

伊森說，他結帳時使用自助結帳機台，但是是員工替他掃描商品，這是好市多近日的趨勢，為的是防止有人故意少刷或刷低價條碼，結果該名員工漏刷一項商品，伊森離開店時檢查收據的員工發現商品和明細有出入，指控伊森是小偷。

伊森說，保全趕到並檢查他的信用卡及監視器畫面，他因此被要求和保全待在一起，被拘留在店內將近20分鐘，他形容自己像是坐了20分鐘的「好市多監獄」，讓他身心受創。

伊森說他沒有因為這起意外獲得任何賠償，只有一位年約70歲、頭髮染成橘色的女員工隨口對他說了聲「我很抱歉」，他回覆對方「妳做得很好」，結果對方突然發脾氣說「這才不好，這就是為什麼我們的東西漲價了，因為要多請人顧自助結帳機，有人因此很不好」。

伊森的影片已累積超過5百萬次點閱，引發網友熱烈分享自己在好市多使用自助結帳機的經驗。一名網友說他因為癌症化療而掉光頭髮，結果好市多員工因為他和會員證上的照片不同，指控他用別人的卡，他氣到再也不去好市多。

另一名網友說，有一次他剛買完東西，一名女店員認為他推車中的某項商品沒有結帳，把他留在店內調查20分鐘，結果明細上從頭到尾都有那項商品。