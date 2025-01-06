金球獎名人風采 妮可基嫚辣秀美背、楊紫瓊天后再臨

包含英國超模Cara Delevingne、楊紫瓊、李政宰、妮可基嫚都出席了日前第82屆金球獎紅毯與典禮。(GUCCI、Balenciaga合成圖）

向來有奧斯卡前哨戰之稱的金球獎 已在6日圓滿落幕，無論是日本男星真田廣之以《幕府將軍》獲得金球獎影帝，又或是資深女星黛咪摩兒因《懼裂》的感性發言，都讓本次金球獎精彩亮點層出不窮；於此同時，場上名人的穿戴、高訂禮服同樣引人注目，像是妮可基嫚（Nicole Kidman）與楊紫瓊 兩位奧斯卡天后、「前任007」丹尼爾克雷格、韓星李政宰都出席了頒獎典禮與紅毯，收割大量鎂光燈與討論流量。

其中曾在MARVEL漫威系列電影中演出《星際異攻隊》、《復仇者聯盟4》的美國女演員 柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）以《Emilia Pérez》中的表現獲得電影類最佳女配角，Zoe Saldaña出席時身穿一件刺繡亮片禮服，除了胸前的高級珠寶令人目不轉睛。電影《Emilia Pérez》是由Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作，意味著Saint Laurent藝術總監Anthony Vaccarello以服裝設計師獲得金球獎肯定，更象徵法國時尚品牌正式「跨足」電影產業、並收獲戰果的重要新頁。

兩大影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與楊紫瓊則不約而同穿上Balenciaga的高級訂製服，其中Nicole Kidman是以奶油色緞面高跟鞋搭配水鑽刺繡網眼布露背連身裙，回眸之際辣秀美背，更有晚宴的隆重感。一身黑的楊紫瓊其禮服運用了珍貴的黑色Chantilly蕾絲，高領、馬尾、瀏海的形式讓楊紫瓊看來格外年輕，同時楊紫瓊手上載有一只RICHARD MILLE RM 07-01「Misty Night」鑽表，鑽石鑲嵌的方式相當浪漫、也如身上的Chantilly蕾絲，更展現楊紫瓊身為頂級VIP與橫跨歐美、亞洲的演藝影響力。

因電影《Queer》入圍「最佳電影男主角（戲劇類）」提名的Daniel Craig近年風格逐漸擺脫007路線，改以斯文、古典造型，手上並戴有一只黑色表面的超霸Speedmaster專業登月18K Sedna金腕表；南韓影帝李政宰與英國超模Cara Delevingne則同樣選擇了古馳（GUCCI），不同的是李政宰一身黑色雙排扣西裝配上黑襯衫、領帶，尤其腳上的皮靴更有GUCCI經典的馬銜鍊五金元素，俐落瀟灑；而Cara Delevingne的禮服除了選擇亮片刺繡並搭配露背剪裁與手工珠飾水晶肩帶，氣質出眾、成為不亞於金球獎本身的一枚美豔星光。

Zoe Saldaña因演出由Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作的《Emilia Pérez》，獲得本屆金球獎電影類的最佳女配角獎。(SAINT LAURENT提供)

歐米茄品牌大使丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。(OMEGA)

超模Cara Delevingne穿著GUCCI登上金球獎紅毯。(GUCCI)

GUCCI全球品牌大使、南韓影帝李政宰（Lee Jung-jae）。(GUCCI提供)

RICHARD MILLE RM 07-01 Misty Night腕表。( RICHARD MILLE提供)

RM 07-01「Misty Night」腕表具高對稱性的鑽石鑲嵌，成為某種宇宙運行的規律象徵。( RICHARD MILLE)

一只黑色面盤、18K Sedna金表殼的OMEGA超霸專業登月表被英國男星Daniel Craig配戴，出席了本屆金球獎頒獎典禮。(OMEGA提供)