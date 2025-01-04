諷刺貝佐斯「巴結川普」的作品被退稿 普立茲漫畫家向華郵遞辭呈

貝佐斯、川普。（路透）

曾獲普立茲獎的「華盛頓郵報」政治漫畫家表示，她不滿自己一幅描繪華郵 老闆、億萬富豪貝佐斯 在美國總統當選人川普 面前卑躬屈膝模樣的漫畫被退稿，已向公司遞出辭呈。

中央社引述法新社報導，特爾內斯（Ann Telnaes）昨天深夜在創作平台Substack發文說，這是她首次「有漫畫因為我選擇下筆的對象或事物而被退稿」。

她隨文上傳遭退稿的這幅漫畫，當中可看到電商巨擘亞馬遜（Amazon）兼華郵老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、社群平台臉書（Facebook）兼Meta創辦人查克柏克（Mark Zuckerberg）等媒體及科技大亨們，在高大的川普面前卑躬屈膝並高捧著錢袋。

Jeff Bezos never wanted this cartoon to become public.



He killed it, and as a result, pulitzer prize editorial cartoonist Ann Telnaes quit.



Make sure everyone sees this cartoon. pic.twitter.com/hrvdGeowGO — Aaron Parnas (@AaronParnas) 2025年1月4日

畫中還看得到代表著迪士尼公司（Disney Company）的米老鼠拜倒在地。迪士尼旗下的美國廣播公司新聞網（ABC News）之前因一起川普紐約性虐官司的報導遭川普控告誹謗，不久前已與這位美國總統當選人以1500萬美元達成和解。

特爾內斯在貼文中寫說，她過去也有作品被退稿，但這是首次因個人「觀點」遭拒。

她說：「這扭轉了整個局面…對自由媒體來說是危險的。」

對此，報頭底下標語為「民主死於黑暗之中」（democracy dies in darkness）的華郵表示，退掉特爾內斯的稿，背後並沒有任何「有害勢力」。

華郵社論版編輯希普利（David Shipley）在聲明中說：「我們才剛發表一個跟這個漫畫主題相同的專欄，也排定刊出另一個專欄，而且還是諷刺專欄。」聲明說，華郵「唯一的偏見是反對撞稿」。

川普第1個總統任期期間，美媒無不積極報導他4年任期的亂象，包括他兩度遭遇彈劾，以及他拒絕承認2020年大選敗選，進而導致大批「川粉」衝入國會殿堂，企圖阻撓參眾兩院聯席會議的選舉認證程序。

川普2024年11月大選擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris），且即將於今年1月20日宣誓就職、展開第2任期之後，有跡象顯示，包括媒體在內的各大企業執行長無不搶著與川普建立良好關係。

從蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）到貝佐斯和查克柏格等的大亨們，一個接著一個親赴川普佛羅里達州住所拜見這位總統當選人。

而最具影響力社群平台X的老闆、全球數一數二富豪馬斯克（Elon Musk），則是川普最親密的幕僚之一。

亞馬遜和Meta都已宣布將慨捐100萬美元給川普的就職典禮基金，蘋果的庫克則是據報將以個人名義捐款。

早在去年大選之前，貝佐斯即因為打破多年傳統、反對華郵替總統候選人背書，而引發軒然大波。

特爾內斯是拿過普立茲等多個獎項的頂尖漫畫家，並於2008年加入華郵。