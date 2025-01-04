放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

位於日本東京汐留的濱離宮恩賜庭園曾是德川將軍家的御鷹場，現在每逢新年會實施放鷹術（馴鷹術）表演。3日由諏訪流放鷹術保存會的成員實施放鷹術表演，吸引許多遊客觀賞。（中央社）

位於日本 東京汐留的濱離宮恩賜庭園曾是德川將軍家的御鷹場，現在每逢新年會實施放鷹術（馴鷹術）表演。昨天由諏訪流放鷹術保存會的成員實施放鷹術，吸引許多遊客觀賞。

濱離宮恩賜庭園在江戶時代（1603-1868年）是德川將軍家的御鷹場、明治時代（1868-1912年）是掌管皇室事務的宮內省的鴨場，有鷹匠常駐園內，訓練鷹隼。1945年這座庭園成為東京都立庭園後，不再是皇室鷹狩（鷹獵）場所，但為了傳承庭園的傳統文化，會在新年期間實施放鷹術表演，做為賀新年的開園活動。

放鷹是指讓接受訓練的鷹隼去捕捉野生的鳥類或小動物的獵法，又稱鷹狩，這由學過馴鷹技巧的鷹匠操作，稱為放鷹術。昨天上午11時和下午2時各實施一場表演。

除了由鷹匠讓鷹放飛，又飛回鷹匠手臂上的表演之外，也安排鷹從鄰近大樓屋頂上急速飛翔至濱離宮恩賜庭園草坪（放鷹術表演場）。途中遭遇衝撞到鴿子的突發狀況，但鷹最後仍飛抵目的地。此時，看得目不轉睛的觀眾報以熱烈掌聲。

表演最後還選出幾名觀眾體驗放鷹術，並讓觀眾說出心得。

諏訪流放鷹術保存會的資訊指出，鷹狩是約4000年前從中亞至中東地區傳到其他地區，2010年被列為聯合國 教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產。