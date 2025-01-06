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北美職場送禮指南 避雷「這類禮品」小心被當賄絡

世界新聞網／輯
網友分享北美職場送禮指南。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）
網友分享北美職場送禮指南。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

年末年始節日不斷，職場送禮成為一個備受關注的話題。然而，對於身處北美職場的人而言，送禮並非單純表達心意的行為，稍有不慎可能引發誤解，甚至違反公司規定。在中西文化差異下，送禮的行為需要格外謹慎，特別是與老闆、同事或合作夥伴相關的場合。

一名華人網友在小紅書貼文表示，在北美職場文化中，送禮行為需遵守一定規範，尤其是針對上級或領導。主動為老闆購買禮物，尤其是高價禮物或禮品卡，可能被視為賄賂，不僅不符合大多數公司的規定，還容易引發不必要的爭議。同樣，在非節慶季節或績效評估前後送禮，可能被解讀為不適當的動機。此外，頻繁送禮或選擇可能引發文化、性別、宗教誤解的物品，也需避免。高價禮物無論是送出或接受，通常都不符合職場文化，遇到不確定的情況時，最好先諮詢HR或查閱公司政策。

儘管北美職場對送禮有諸多禁忌，適當的選擇仍能傳遞真誠的心意。領導對下屬表達感謝通常是被接受的行為，特別是在聖誕月期間，價值在25至50美元的小額禮品卡即可，但並非必要。下屬一般不會回禮，但可以選擇寫感謝卡表達心意。如果是特別想在節日期間增進團隊氛圍，可以選擇價值低的小物件，例如手工餅乾、聖誕裝飾品，甚至自製的工藝品，這些禮物更具個人特色，容易被接受。

此外，在特殊場合如結婚、生子或生病時，適度送禮是一種支持的表現，無論對象是老闆、同事還是下屬，都適用於這種情境。選擇花束、小擺件或實用的禮品搭配賀卡是常見且合適的選擇。對於與職場沒有直接利益關係的導師，送禮則需注意金額不宜過高，而在離職或調動時，送稍具價值的禮物則被認為是一種友好的告別方式，能夠增進私人友誼。

職場文化與送禮心態

整體而言，北美職場更注重禮物背後的心意，而非其價值或頻率。與中式送禮強調人情往來不同，這裡的職場文化要求送禮需考慮文化差異及規範。無論是小巧的甜點還是定製的禮品，只要心意真摯，就能讓對方感受到關懷。更重要的是，送禮需以尊重與真誠為前提，避免給他人帶來壓力或誤解。

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