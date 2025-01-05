阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

斷捨離是一種源自日本的生活整理哲學，核心理念是透過「斷」絕不需要的物品來源、「捨」棄不必要的物品，以及「離」開對物品的執著，從而讓生活更加簡單、有序。它不僅是一種清理雜物的方法，也是一種心靈上的修行，幫助人們聚焦於真正重要的事物，提升生活質量與內心的平靜。

一名網友在小紅書 貼文分享，斷捨離並不僅僅是扔掉東西，而是選擇性地讓生活更加簡潔、有序。若想保持家裡的乾淨與舒適，應盡量避免以下五種「生活垃圾」進入你的空間，以減少佔據空間和消耗精力的困擾。

首先是紙箱、瓶瓶罐罐，這些看似有用的物品實際上容易堆積成雜物，佔據空間且難以真正發揮價值。即使耗費精力收集，最終賣得的價錢也微不足道。

其次是不穿的衣服，衣服本身自帶能量，若它們無法帶給你自信，反而讓你陷入穿搭 的糾結和內耗，那麼它們只是在櫃子裡浪費空間，應果斷清理掉。

接著是各種購物袋，許多人習慣留下一些質量不錯的袋子，以備未來裝東西使用，但實際上真正用到的機會很少。與其囤積，不如直接將其當作垃圾袋快速消耗掉。

還有不喜歡的玩偶擺件，這類物品剛購入時可能讓人感到滿足，但隨著時間推移，它們多數淪為「吃灰」的雜物，最終只會佔據抽屜或桌面空間。

最後是外賣送的免洗餐具和購物贈品也是需要及時處理的對象。這些物品質量參差不齊，用起來多數不順手，留下來只會增加雜亂感。

這些無意間累積的物品，不僅佔據家裡的物理空間，更會消耗人的精力，長此以往讓家裡充滿負能量，將這些物品果斷捨棄，不僅能讓居住空間變得更整潔，也能讓人的身心更加輕鬆愉快。清理雜物，讓正能量重新回歸家中，才是斷捨離的真正意義。

其他網友留言「我家的外帶餐具都留著朋友聚會一次用完」、「明天就馬上行動」、「還有孩子很久不玩的玩具，實在太多了」、「袋子丟了就後悔信嗎」、「句句都在說我，我老公聽到這影片一直盯我」、「那個廢紙箱是兒子的部分零用錢來源，每次都很高興拿去賣紙箱子」、「購物袋拿來裝垃圾再丟」。