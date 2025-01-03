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不要和家中其他餐具混一起 牛排刀收納有要訣

世界新聞網／輯
專家說將牛排刀和叉子、湯匙一起存放這方法大錯特錯。牛排刀示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Los Muertos Crew）
專家說將牛排刀和叉子、湯匙一起存放這方法大錯特錯。牛排刀示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Los Muertos Crew）

很多人家裡會有牛排刀，但專家說，若將牛排刀和叉子、湯匙及奶油刀等餐具一起存放是錯誤的，這樣不僅讓手有割傷風險，還會讓牛排刀提早變鈍，正確的方式之一是存放在鞘套中，若不想花錢，利用家中的常見物品也能自己做出鞘套。

Daily Meal報導，牛排刀是常見的廚具，若是肉類愛好者，有一把好的牛排刀更是重要，能把牛排、豬肉、雞肉切成想要的大小、形狀。

美食專欄作家凱倫（Karen Hart）指出，若將牛排刀和叉子、湯匙及奶油刀一起放在抽屜可就大錯特錯，不只讓手和手指有被割傷、劃傷的風險，還可能讓刀子提早變鈍。

凱倫說，不是每支牛排刀購買時都會附盒子或刀座，她建議可以買一個裝在抽屜內的竹製刀具收納器（in-drawer bamboo wood knife organizer），不但能更好收藏刀具，也能讓流理台檯面更清爽。

凱倫說，另一個方法是買品質良好的鞘套，讓存放在抽屜的牛排刀得到良好保護，要記得買有天鵝絨的鞘套，保護刀面不被刮傷或磨損；若預算有限，也可以用麥片或義大利麵的盒子製作簡易鞘套。

凱倫說，無論用哪個方式保存牛排刀，唯一原則就是刀子在收起來前，一定要徹底清潔及完全乾燥。

如果抽屜空間不足，凱倫說也可以購買磁鐵帶貼在牆壁上，將刀具吸附在上面，有人認為這個方法會讓刀子容易生鏽或變鈍，但凱倫表示只要時常清潔，刀子收納前都有清潔和乾燥，那麼這問題就不會這麼容易發生。

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