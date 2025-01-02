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紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

世界新聞網／輯
紐約外食價格飆漲，紐約客大嘆約會成本高昂。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)
紐約外食價格飆漲，紐約客大嘆約會成本高昂。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

根據紐約州稅收和財務部及紐約市主計長的數據，紐約市的外食費用在過去六年間上漲了30%，其他和外食相關的費用如計程車及Uber的價錢也飆升；紐約郵報（New York Post）報導，昂貴的外食費用讓紐約市的男人大呼吃不消，約個會數百元起跳，也讓紐約女子笑稱「通膨扼殺了所有浪漫」。

住在上東城、31歲的教育科技新創公司執行長博厄斯（Benny Boas）說，約會費用越來越貴，「讓我知道我並不喜歡某人的費用是1千元」。上東城居民、31歲的律師加爾加諾（Charles Gargano）說，他最近和一位史登島的女子約會，他為了表現紳士之舉，提議約在女子家附近的餐廳，他則搭Uber前往，結果車資150元，讓兩人都咋舌。

也是31歲的上東城居民斯曼（Jeremy Seaman）最近和一位他在網路上認識的女子約第三次會，他說見個面實在所費不貲，他選擇在西村的日式餐廳Sip and Guzzle用餐，兩人喝了酒、吃了和牛三明治，餐費大約5百元，若再加上家裡和餐廳間來回的計程車費，所有費用約7百元。

東哈林區（East Harlem）居民何蘭德（Michael Hollander）說，他無法負擔高檔餐廳的價格，他挑的約會地點是住家附近的土耳其餐廳，主餐的價格落在22至38元，他說他可以大方，但不能無底線的揮霍。諾荷（Noho）居民、專門為人配對約會對象的羅伯茲（Jason Roberts）說，他會建議顧客不要只想請約會對象吃晚餐和喝酒，還可以有更多有創意的做法。

但男士們對約會費用的抱怨和變通方式，部分紐約女子不買單。布朗克斯（Bronx）居民、26歲的美容師凱希（Kasey Karaisaridis）說，如果約會對象沒請她吃晚餐，她會覺得對方不重視她。37歲的東村居民、房仲加布里埃加（Gabriella Oros）說，若約會對象沒邀請她吃晚餐，她會認為這很不禮貌，曾有男子約她在公園散步，她認為這既廉價又懶惰。

史登島居民、42歲的髮型師潔思敏（Jasmine Mellis）說，男生想出來的變通方式在她眼裡是「小氣」，去運動酒吧很有趣，但也很廉價，有些男生無法負擔約會的帳單，約會時滿腦子想「這女的還要喝幾杯？」她說很不幸的，通膨殺死了浪漫。

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