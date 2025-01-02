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對跨年無感？心理師分析原因 親曝「狂歡後失落」解方

記者林則澄／台北即時報導
心理師表示跨年活動是情緒張力、感染力很強的場面，許多人在恢復冷靜後，心境上會有很大的落差感；圖為紐約時代廣場，一名孩童在跨年後坐在滿地紙片的地上休息。(路透)
心理師表示跨年活動是情緒張力、感染力很強的場面，許多人在恢復冷靜後，心境上會有很大的落差感；圖為紐約時代廣場，一名孩童在跨年後坐在滿地紙片的地上休息。(路透)

2024已過，即便跨年夜有眾星雲集的歌舞秀等活動，仍有人對這天沒有特殊的感覺。諮商心理師表示，許多人因為職場、家庭因素，而對具儀式感的跨年活動不再有新鮮感，年輕人偏好高強度的視聽覺刺激，也對跨年活動等場面興致勃勃，但須留意狂歡後的失落感，可找時間多與自己對話、立下新年目標。

台灣諮商心理師林翠芬提到，跨年活動本就具儀式感，大家參與其中，多半與跟當時的心理狀態與人際關係有關，會與三兩同學、伴侶、家人等心中認定重要的人，一起團聚倒數、觀賞煙火、迎接曙光，從創造回憶的過程中獲得歸屬感，也對明年更有期待感，「如果覺得跨年活動沒有什麼特殊意義，甚至是對明年沒有什麼不同目標的人，可能就會對跨年沒有感覺。」

另外，林翠芬說，也有人因為「有過各式各樣的跨年活動經歷」，才會覺得「平常心地過12月31日這天就好」，也會由於身分地位、人生階段的不同，職場、家庭等雙重因素，變得更著重當下的平靜與自得，而不再參與人擠人的跨年活動，還有人則會在鄰近午夜12時，獨自觀賞一部喜愛的電影，將一年的最後一天當成是一般的假期。

不過，林翠芬說，跨年活動、演唱會都是情緒張力、感染力很強的場面，許多人在身臨其境後恢復冷靜，心境上就會有很大的落差感，狂歡後也難免有「假期太短」、「來不及喘息」的感覺，或因為熬夜，而在隔天起床時發現一天已悄然過去，產生「又該打卡上班，面對現實」的惆悵，建議可找時間多與自己對話轉變心境、立下新年的目標，或放眼春節假期。

跨年

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