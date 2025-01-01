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從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

世界新聞網／輯
在好市多工作將近20年的員工推薦十項可以在好市多購買的商品。好市多示意圖，和本新聞無關。(路透)
在好市多工作將近20年的員工推薦十項可以在好市多購買的商品。好市多示意圖，和本新聞無關。(路透)

每日郵報（Daily Mail）報導，在好市多(Costco)工作將近20年的員工維若妮卡（Veronica Thatcher）說，她身為員工，幾乎所有日常生活採買都在好市多完成，她分享她在2024年的購物心得，列出十項她最推薦的好市多商品。

1. The Snapware Pyrex玻璃保鮮盒18件組

這個保鮮盒組共有9個真空保鮮盒，不同的尺寸讓保存各種食物如湯、水果或義大利麵都很方便，材質防漏也能微波。

2. The Shark Detect輕量無線吸塵器

維若妮卡說這款是她買過最棒的吸塵器，無線和輕量讓她操作很方便；機器共有四種模式，還有不同吸頭，可以深入難清潔的死角，每次充飽電可以使用1小時，足以清理家中全部區域。

3. 恐龍造型雞塊

維若妮卡說她的冰箱總是備有這款雞塊，小孩非常喜歡，是他們攝取蛋白質的來源，她建議可以用在氣炸鍋以華氏4百度加熱，或是用微波爐加熱一分半就可以吃了。

4. 手機資費方案

好市多內有手機銷售區，會員有時候能獲得專屬優惠。

5. 科克蘭烤雞

烤雞是好市多的招牌商品之一，3磅重的烤雞每天現場製作，一份只賣5元，維若妮卡說她會買來直接吃，或做成墨西哥辣肉餡捲餅及雞肉沙拉。

6. Arlo Essential XL 居家安全監視器

維若妮卡說這款監視器安裝方式簡單，畫質清楚，可以在自己的智慧型手機上監視。

7. 科克蘭有機咖啡膠囊（ The Kirkland Signature organic K-Cup pods）

這款咖啡膠囊一盒共120個，價格划算還可以喝很久。

8. 汽車輪胎

好市多的輪胎區較不為人知，但買過的人都會推薦，因為他們以批發價販售知名廠牌的輪胎如米其林、泛世通（Firestone），會員購買時還能得到安裝和檢查胎壓的服務。

9. 新鮮農產品

維若妮卡說，她只在好市多買農產品，因為她能以批發價買到高品質的水果如莓果、橘子、香蕉和芒果。

10. 視力檢查

好市多的眼鏡部提供多種保險範圍內的檢查，若不在自己保險的範圍內，只需支付70元就能檢查，不過檢查這樣服務只提供有購買眼鏡或隱形眼鏡的會員顧客。

好市多 Costco

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