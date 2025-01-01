回到過去 這航班2025年飛「降落倒回2024年」跨年跨2次

國泰航空808號航班於香港時間2025年1月1日起飛，經過將近14小時的飛行後，抵達洛杉磯時，當地時間仍是2024年12月31日晚上10時。（取材自FlightAware網站）

想像一下，搭乘2025年1月1日的航班，卻在14小時後回到了2024年12月31日！這並非科幻，而是國泰航空808號航班的真實經歷。這班從香港 飛往洛杉磯 的航班，穿越9個時區，跨越國際換日線，讓乘客真實體驗了「回到過去」的經歷。不少旅客會選擇在新年前夕預訂東行航班，目的是為了慶祝兩次跨年 ，但有些航班可能會讓你徹底錯過跨年。

根據航班追蹤網站FlightAware，國泰航空808號航班於香港時間2025年1月1日起飛，經過將近14小時的飛行後，抵達洛杉磯時，當地時間仍是2024年12月31日晚上10時。這趟航班穿越太平洋，跨越國際換日線，回到了2024年的最後一天。

然而，國泰808號航班並非唯一能夠「回到過去」的航班。許多旅客選擇在新年前夕搭乘東行航班，專為跨年兩次而行。但這樣的「時間旅行」並非總是順利。有些航班的乘客可能會錯過兩次跨年。

例如，2024年1月，聯合航空一班從關島飛往夏威夷的航班，原定於2024年1月1日上午7時35分起飛，並於2024年12月31日下午6時50分降落。但由於航班延誤超過六小時，乘客最終無法再次跨年。

更糟糕的是，還有航班完全錯過了跨年。2024年12月31日，紐西蘭航空27號航班從舊金山起飛，經過12小時的飛行，抵達奧克蘭時已經是2025年1月2日凌晨。