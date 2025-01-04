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全球百大最具傳奇色彩餐廳 紐約市2家上榜

編譯周靜芝 / 即時報導
下東區休士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。美聯社
下東區休士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。美聯社

紐約身居世界金融中心與主要城市之一，餐廳更不遑多讓，吸引饕客流連；在競爭激烈的眾多餐廳中，近日有兩家再度獲得肯定。

紐約郵報報導，線上旅遊指南TasteAtlas剛發表了「全球百大最具傳奇色彩餐廳」名單，這些餐廳以悠久的歷史、品質穩定與經典菜式而聞名，並具體展現了所在城市的精神；而獲TasteAtlas評比的全球餐廳高達2萬3952家，紐約客對大蘋果有兩名上榜，應不會太感意外。

位於下東區休士頓街邊的熟食店Katz's被評選為紐約市最具代表性的餐廳，同時位居全球第八名。

自1888年起就在當地提供美味的三明治與熟食的Katz's，是紐約人與遊客都喜愛光顧的著名景點，經常被讚譽擁有「全紐約最好吃的魯賓（Reuben）三明治」。

這家餐廳的前身為對街的Iceland Brothers，也是紐約市最古老的熟食店。鄰近移民社區與公共交通的不便，讓Katz's從一開始就受到居民的熱情捧場。

儘管最早光顧Katz's的多是附近戲院的演員，但自此之後，這家熟食店也不乏A咖明星聚集，在許多書中被提及，並成為熱門電影場景，其中最知名的便是「當哈利遇上莎莉」中梅格萊恩的假高潮戲。

這間熟食店Katz's餐廳永遠賓客眾多，但仍保有老派的氣息、熟悉的菜單（包括經典...
這間熟食店Katz's餐廳永遠賓客眾多，但仍保有老派的氣息、熟悉的菜單（包括經典的熏牛肉三明治）與一貫的優良品質。美聯社

Katz's的魅力在於它代表了紐約早期的繁華年代。TasteAtlas指出，這間永遠人滿為患的餐廳仍保有老派的氣息、熟悉的菜單（包括經典的熏牛肉三明治）與一貫的優良品質。

據Katz's網站說明，它的鹹牛肉與熏牛肉都是以特定的慢速方式醃製，比起多數市售的鹹牛肉，以高壓注射方式在36小時內讓牛肉嫩化，慢速醃製則需長達30天的時間。

Katz's經典的氣氛與高品質的食物，常讓飢腸轆轆的顧客在其醒目的大招牌下排起長龍，繞著整個街區等待享用美食。

但在紐約市近4萬9000家餐廳中，Katz's 並非唯一在全球最具傳奇色彩餐廳榜上有名者。

位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的餐廳，全球排名第十五。

TasteAtlas指出，這家布魯克林的牛排館以乾式熟成的高級牛排著稱，令人垂涎的美味歸功於只使用USDA Prime等級的優質、精選牛肉。

自1887年起，Peter Luger牛排館就為顧客提供美食，奠定了傳奇地位，躋身米其林星級餐廳也就不足為奇了。

位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的...
位於威廉斯堡大橋附近的Peter Luger牛排館，是紐約市第二家最具傳奇色彩的餐廳，全球排名第十五。路透

紐約市 哈利 休士頓

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