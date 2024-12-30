Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推出柏金包的平替版，在網路掀起搶購風。(翻攝TikTok )

法國精品愛馬仕 （Hermès）的柏金包（Birkin）被視為頂級精品，一個包包7千美元起跳，但Walmart近期推出外表和柏金包非常相似的手提包，最便宜的要價不到80元，親民的價格在TikTok 上掀起一股「沃金包」（Wirkin）風潮，也讓Walmart的這款平替包包被搶購一空。

獨立報（The Independent）、今日美國（USA Today）報導，Walmart在網站販售外表和柏金包極為相似的包包，包包品牌不一，有Kamugo、BESTSPR、YMTQ及Judy，製造商稱商品是「大容量的荔枝紋凱莉包，擁有高貴的歐美風格」，外表和柏金包一樣有金色鎖頭扣，讓這款包被稱為「Walmart版的柏金包」，價格落在78至102元之間，共有三個款式、綠、橘、藍及灰四種顏色。

「沃金包」推出後在社群平台上刮起熱潮，TikTok網友克莉絲蒂（Kristi）19日在其帳號「@styledbykristi」分享自己買到綠色的沃金包，她說自己以79.99元購入這個綠色的荔枝紋手提包，外表和柏金包真的很像，包包外觀非常漂亮，「花不到80元就能假裝自己買得起柏金包，很划算」；克莉絲蒂的影片至今已累積790萬次瀏覽。

@styledbykristi Walmart Birkin. Thanks for the recommendation @Jessi My 💚 She has them linked in her LTK. I don’t have an LTK so go use hers!! They sell out fast so you just have to just keep checking back! ♬ original sound - StyledByKristi

網紅里茲（Dillion Reeds）也在TikTok影片展示自己買到的沃金包，他說包包除了沒有愛馬仕的標誌外，外觀幾乎和真的柏金包一樣，他愛死這個平替版的柏金包，更為沃金包拍了多支影片，他還說自己若有錢也寧可買沃金包，不會把錢花在真的柏金包上。

許多TikTok網紅爭相搶購這個沃金包，並以「#walmartbirkin」標籤發布開箱與購物影片，不少柏金包遙不可及的用戶表達慶賀，認為沃金包的爆紅象徵著愛馬仕這高檔品牌的衰落，稱讚沃金包讓「柏金包變俗氣（cheugy）了。

時尚網紅埃莉絲（Jesica Elise）卻不認同網友的搶購潮，在TikTok影片表示，很多人買沃金包只是盲目跟風，因為網路瘋狂討論這款包所以跟著入手，並非真的喜歡，這個行為對環境並不友善。

CNN報導，近年來興起一股「平替風」，多種高價的服飾或用品都出現外表相似的商品，不只柏金包，Stanley水瓶、Skims塑身衣和Lululemon的緊身褲都有大量平替品。

報導指出，這些平替品不是仿冒品，因為商品上沒有被變造的商標，他們以親民的價格、極相似的外觀和類似的材質，在網路上掀起討論，進而掀起購買潮。

奢侈品顧問公司G & Co.的首席客戶長莫伊（Steven Moy）說，平替品不可避免，但那些買得起柏金包的有錢人對品牌非常死忠，不會受到平替品風潮影響，因此大牌如愛馬仕短時間內不會受到衝擊。