11個月吸金500億美元 ETF史上最成功的發行是它

IBIT如此成功，不僅為貝萊德帶來了耀眼的業績，更成為比特幣本身的轉折點。(路透)

貝萊德（BlackRock）旗下子公司iShares在全球提供超過1,400檔指數股票型基金（ETF），然而，沒有任何一檔ETF的表現能和這一檔相比。

今年發售的iShares比特幣 信託基金（代碼：IBIT）創下業界紀錄，短短11個月內，這檔ETF規模迅速膨脹超過500億美元。簡單來說，沒有任何新掛牌的ETF曾有這麼成功表現。

Strategas Securities的ET和技術策略董事總經理Todd Sohn 發布新聞稿說，IBIT規模已相當於50多檔專注於歐洲市場的ETF的資產總額，而這些ETF中有的已問世超過20年。顧問公司The ETF Store總裁Nate Geraci則稱IBIT 是「ETF史上最成功的發行」。

彭博分析師 James Seyffart說：「IBIT的成長是前所未見的，是達到多項里程碑速度最快的ETF，超越了所有資產類別的ETF。」他說，按目前的資產水準以及0.25%的費用比率計算，IBIT每年可望賺取大約1.12億美元的收入。

替比特幣行情助威

不過，IBIT如此成功，不僅為貝萊德帶來了耀眼的業績，更成為比特幣本身的轉折點。

貝萊德管理資產總額超過11兆美元，全球最大的投資公司也投靠比特幣，不僅帶動比特幣價格首次突破10萬美元大關，也吸引了法人以及原本持懷疑態度的散戶投資人加入比特幣市場。

貝萊德執行長芬克（Larry Fink）曾批評比特幣是全球洗錢的工具，但和許多傳統金融界人士一樣，他的觀點逐漸轉變，開始將比特幣視為「數位黃金」。

貝萊德申請及發售ETF向來無往不利，如今加入現貨比特幣ETF的行列，市場認為主管機關勢在必准。而在今年1月獲准發售後，貝萊德連同富達（Fidelity）、VanEck、灰度（Grayscale）等公司成功發售首批直接投資比特幣的美國ETF。目前，這波共12檔基金的資產規模已高達1,070億美元。

業界有人指出，貝萊德在這過程中占有優勢，因為美國證券與交易委員會（SEC）偏離一貫的「先申請先批准」原則。VanEck數位資產研究主管Matthew Sigel說：「SEC偏離既有規則，破壞先申請者的優勢，為發行人創造了不公平的競爭環境。」他還指出，早期申請者面臨更長的合規障礙以及更高的法律和營運成本，而後來參與者則「受益於一個加速但不透明的過程」。

在競爭激烈的現貨比特幣ETF市場中，IBIT脫穎而出。彭博分析師指出，IBIT達到500億美元資產規模的速度，比居次的貝萊德旗下的iShares Core MSCI EAFE ETF（代碼 IEFA）——快了四倍。IEFA花了近四年才達到這一里程碑。

目前，IBIT的資產規模已超越貝萊德的黃金ETF（代碼 IAU），IAU是全球第二大黃金基金。今年也吸引了強勁需求，淨流入達370億美元，成為今年買超第三高的基金。