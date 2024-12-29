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「音速小子3」蟬聯北美票房冠軍 「獅子王」續集續居亞軍

中新社／洛杉磯29日電
基努李維配音「音速小子3」全新敵人「夏特」。（圖／UIP提供）
基努李維配音「音速小子3」全新敵人「夏特」。（圖／UIP提供）

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）蟬聯北美周末票房冠軍。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月29日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（12月27日至29日）報收約1.63億美元，以環比增長約15%的上揚曲線為2024年北美周末票房收官，這也是北美周末票房近5年來最高的年終數據。 　　

「音速小子3」第二個上映周末票房環比減少36.8%，以約3800萬美元穩居最新一期北美周末票房榜首。該片北美票房現約1.38億美元、全球票房約2.12億美元。上映短短10天，「音速小子3」北美票房已接近2020年推出的第一部。 　　

奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）第二個上映周末票房環比增加4.8%，以約3710萬美元續居本期榜單亞軍。自12月20日亮相至今，其在北美收穫約1.13億美元，全球票房迅速達到約3.28億美元。 　　

「獅子王：木法沙」揭開刀疤（左）與木法沙兒時如何相遇的過程。(圖／迪士尼提供)
「獅子王：木法沙」揭開刀疤（左）與木法沙兒時如何相遇的過程。(圖／迪士尼提供)

奇幻懸疑恐怖片「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）、傳記音樂劇情片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）和體育傳記劇情片「內心之火」（The Fire Inside）等12月25日上映的三部新片，亦衝入此輪北美周末票房十強。 　　

「吸血鬼：諾斯費拉圖」電影海報。（取材自IMDb）
「吸血鬼：諾斯費拉圖」電影海報。（取材自IMDb）

「吸血鬼：諾斯費拉圖」以約2115萬美元首映周末票房摘得季軍，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.8、MTC評分78、爛番茄新鮮度86%（219評），CinemaScore打分為B－。 　　

「巴布狄倫：搖滾詩人」以約1160萬美元首映周末票房排名第6位，開畫反響為IMDb評分7.9、MTC評分73、爛番茄新鮮度78%（189評），CinemaScore打分為A。該片陣容明星雲集，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉該片獲金球獎劇情類電影最佳男主角提名、愛德華諾頓(Edward Norton)獲最佳男配角提名。 　

「甜茶」提摩西夏勒梅在新片「巴布狄倫：搖滾詩人」化身傳奇歌神巴布狄倫。(取材自X...
「甜茶」提摩西夏勒梅在新片「巴布狄倫：搖滾詩人」化身傳奇歌神巴布狄倫。(取材自X平台)

「內心之火」以約203萬美元首映周末票房躋身第10位，開畫反響為IMDb評分6.9、MTC評分79、爛番茄新鮮度94%（85評），CinemaScore打分為A。 　　

值得一提的是，另一部頒獎季熱門選手「小心肝兒」（Babygirl）以約439萬美元周末票房登上本期榜單第7位。這部懸疑驚悚片讓妮可基嫚（Nicole Kidman）憑藉該片贏得第81屆威尼斯影展最佳女演員獎，並獲第金球獎劇情類電影最佳女主角提名。

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