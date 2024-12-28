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有雷／魷魚遊戲2中續集魔咒？導演精密安排為3搭橋

本報記者梅衍儂
李炳憲在「魷魚遊戲2」中潛入遊戲玩家中。(圖／Netflix提供)
李炳憲在「魷魚遊戲2」中潛入遊戲玩家中。(圖／Netflix提供)

等了3年，韓影集「魷魚遊戲」第2季終於登場，不過評價兩極，似乎中了續集魔咒，不少觀眾認為這次雖加入更多人氣演員，但劇情、節奏比不上第1季。若單獨來看，第2季精彩度確實略遜，但這一季肩負了承先啟後的重責，更能見到導演心思細膩程度。

第2季為1、3季搭橋鋪磚，先得花一些篇幅交代吊著觀眾3年的懸念，觀眾得耐著性子到第3集才進入真正的「遊戲」。在第1季的高強度之下，第2季主角需蹲得更低，才能在第3季中集中爽點又符合主角人設。

不少觀眾認為主角「無腦起義」，他身為上一屆遊戲優勝者，優勢消失，行動亂無章法，被反派玩弄於股掌之間。但該角色本來就是一個為賭博傾家蕩產、妻離子散的loser，上一季會活下來靠的是絕大部分的運氣和僅存的善良人性，不過要上戰場，光有人性是不夠的，這兩年來他只是在每年夏天雇人在地鐵找孔劉打算復仇，以及買了間廢棄旅館當作基地和收集彈藥，連槍法都沒有練得多好，按照這樣的人物設定，我們怎麼能期望他在第2季中有縝密的規劃殺出重圍、帶給觀眾爽感呢？

如此一想，第2季的劇情便合理了，導演創造了主角的3個失敗，讓他光環黯淡到底，首先是追蹤裝置失敗、接著在遊戲中失去先知優勢，說服大家投票中止遊戲失敗，最後是起義失敗，繼第一季後，他又再次失去一個兒時玩伴。

觀眾的胃口被第1季養大了，大家興奮地等著更有創意的死法，根本不想看他們逃出去，只想看遊戲的趣味；當人們嫌第2季不夠精彩刺激時，或許不知不覺中，也成了劇中窺探的富豪們。

姜河那在劇中飾演自稱是海軍陸戰隊退役的「姜大虎」。(圖／Netflix提供)
姜河那在劇中飾演自稱是海軍陸戰隊退役的「姜大虎」。(圖／Netflix提供)
李政宰飾演男主角「成奇勳」。(圖／Netflix提供)
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