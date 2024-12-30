我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

12星座2025年儲蓄暴漲排行 處女存款大增、他有豐碩成果

世界新聞網／輯
12星座在2025年有著不同的儲蓄運勢。（取材自unsplash.com＠Andre Taissin）
12星座在2025年有著不同的儲蓄運勢。（取材自unsplash.com＠Andre Taissin）

2025年即將到來，在這新的一年，每個人都會遇上不同的財運。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座在新的一年，最有可能儲蓄暴漲。

第12名 牡羊座

牡羊座喜愛挑戰新事物，但容易衝動消費。建議好好管理支出。若能克制花費並有計劃地存款，將能看到成果。

第11名 雙子座

雙子座對新事物充滿興趣，但也因此容易消費，導致存款不多。最好專注一件事並制定明確目標，好提升存款額度。

第10名 射手座

射手座傾向將資金花在旅行和興趣上，存款爬升緩慢。可以擬訂計畫慢慢累積，小額增加存款。

第9名 雙魚座

雙魚座追求理想，但容易忽視現實的金錢管理。制訂計畫，平衡理想與現實，才有助於存款增加。

第8名 水瓶座

創意十足的水瓶座，可能透過創業或投資增加財富。獨特的想法若能成功落地，將為水瓶座帶來可觀成果。

第7名 獅子座

獅子座深具自信且行動力強，有機會透過挑戰新事物提升收入，進而增加存款。但需注意避免過度揮霍。

第6名 天秤座

天秤座透過與人合作，有望找到新的收入來源或投資機會。善用人脈與資源，可為天秤座帶來可觀的財富。

第5名 天蠍座

天蠍座可以嘗試投資，靠著冷靜的判斷和充分收集資訊，獲得豐厚利潤。若能勇於承擔風險，才有機會累積大筆資產。

第4名 巨蟹座

巨蟹座重視家庭，能為家人努力存款。與不動產相關的投資將帶來好運，家庭的支持將成為巨蟹座存款成長的動力。

第3名 摩羯座

摩羯座具備長遠眼光，善於資產運營。穩定的投資如不動產或基金，有助於他們累積財富。摩羯座的計劃性與執行力將讓存款穩步增加。

第2名 處女座

處女座以嚴謹的計劃和實際行動，有效率地累積存款。開創副業和掌握節約技巧，使處女座在增加收入與減少支出兩方面都做得不錯。擅長管理財富的他們，存款額度有望大幅提升。

第1名 金牛座

金牛座的努力將結出豐碩成果，存款額穩步提升。不動產投資和穩定收入來源前景可期。長期專注於資產形成，金牛座將實現顯著的財務成長，但也別忘了適度享受生活。

儲蓄 星座運勢

上一則

美企拚效率第1步「大砍主管數量」 Google、Meta都奉行

下一則

12月30日星座運勢 牡羊好運不斷 金牛感情雜亂

延伸閱讀

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活
嫁這3生肖被寵上天 鼠男善於傾聽、他支持另一半事業又強大

嫁這3生肖被寵上天 鼠男善於傾聽、他支持另一半事業又強大

12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

2024-12-27 19:10
最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老。（美聯社）

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

2024-12-28 03:00
白米存放有些事情得注意。（取材自unsplash.com＠Daniela Paola Alchapar）

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

2024-12-28 20:45
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024-12-28 19:05

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起