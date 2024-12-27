專家列九大廚房NG行為 不避免恐吃進致病細菌

專家列出九大廚房NG行為，應避免以免生病。示意圖。（取材自pexels.com@Sarah Chai）

佳節期間，料理佳餚的廚房是家中最重要的地方，但廚房壞習慣可能讓人生病。太陽報（The Sun）報導，包括清洗生火雞在內，九項常見的廚房壞習慣應避免，否則大啖美食的同時也吃進一堆細菌。

1. 同一砧板處理所有食材

營養師霍布森（Rob Hobson）說，在同一砧板上切肉、蔬菜、水果與起司是衛生地雷，生肉裡的大腸桿菌等細菌會汙染其他食物，食用後導致腹瀉、胃痛與嘔吐，他說自己一定會用不同砧板處理生肉和其他食物，或者用熱肥皂水徹底清潔砧板後再繼續使用。

2. 重複使用同一支湯匙試吃

腸道健康專家索妮雅（Sonia Khan）說，重複使用同一支湯匙會把口腔內的細菌傳播到食物裡，而這些細菌會繁殖，若是生食，還可能接觸到尚未被高溫 殺死的細菌。索妮雅建議每次試吃時用乾淨的湯匙，或將少量食物倒入另一個乾淨的盤子內食用。

3. 未定期更換洗碗海綿

索妮雅說，很多人會把海綿用到不能再用，但這樣風險很高，食物殘渣與溼氣容易累積在海綿內，形成葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌繁殖的理想環境，這些細菌之後再散播到餐具上，讓人暴露在腹瀉與胃痛的風險中；索妮雅建議每一到兩周就換新的海綿。

4. 吃掉到地上的食物

「五秒原則」（five-second rule）指出，掉到地上的食物只要在五秒內撿起來還是能吃。但一項發表於應用與環境微生物學期刊（Applied and Environmental Microbiology Journal）的研究發現，細菌傳播只需不到一秒。索妮雅說沙門氏桿菌、諾羅病毒等可能在食物一落地時就跑到上面，因此應避免吃掉到地上的食物，不論有多快撿起來，最好還是丟掉它。

5. 未確實洗手

準備餐點時，洗手是非常重要的。英國國民保健署（NHS）建議，每個人在處理食物前後，都應該用溫水與肥皂洗手至少20秒。

6. 清洗生鮮火雞

霍布森說，沒有必要在水龍頭下清洗生火雞，因為噴濺的水可能讓細菌傳播到水槽、流理台和其他表面上；烹煮火雞的過程就會殺死所有細菌，因此清洗沒有意義。

7. 調味後未洗手

食品保護期刊（Journal of Food Protection）的一項研究發現，調味罐是最常受到汙染的物品，潛藏比洗碗布與垃圾桶蓋更多的細菌，因為人們可能摸生肉後沒洗手就碰調味料。

專家建議，處理生肉後應該用肥皂徹底洗手，或在處理食材前，先將調味料裝到小碗內，後續就不用再打開櫥櫃。

8. 剩餘食物放在常溫下

索妮雅表示，煮過的食物暴露在常溫下超過兩小時，會讓產氣莢膜桿菌（clostridium perfringens）與金黃色葡萄球菌快速孳生。這些細菌在溫度危險區段（華氏39.2度至140度）下繁殖，此時它們的生長速度最快，會造成食物中毒。

9. 食物未包覆就進冰箱

霍布森說，未加蓋的食物更容易接觸到空氣中的細菌。「這會增加食媒性疾病的風險，特別是像能在低溫 下存活的李斯特菌，他建議將食物存放在密閉容器內或用保鮮膜覆蓋，以避免汙染和變質。