我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

專家列九大廚房NG行為 不避免恐吃進致病細菌

世界新聞網／輯
專家列出九大廚房NG行為，應避免以免生病。示意圖。（取材自pexels.com@Sarah Chai）
專家列出九大廚房NG行為，應避免以免生病。示意圖。（取材自pexels.com@Sarah Chai）

佳節期間，料理佳餚的廚房是家中最重要的地方，但廚房壞習慣可能讓人生病。太陽報（The Sun）報導，包括清洗生火雞在內，九項常見的廚房壞習慣應避免，否則大啖美食的同時也吃進一堆細菌。

1. 同一砧板處理所有食材

營養師霍布森（Rob Hobson）說，在同一砧板上切肉、蔬菜、水果與起司是衛生地雷，生肉裡的大腸桿菌等細菌會汙染其他食物，食用後導致腹瀉、胃痛與嘔吐，他說自己一定會用不同砧板處理生肉和其他食物，或者用熱肥皂水徹底清潔砧板後再繼續使用。

2. 重複使用同一支湯匙試吃

腸道健康專家索妮雅（Sonia Khan）說，重複使用同一支湯匙會把口腔內的細菌傳播到食物裡，而這些細菌會繁殖，若是生食，還可能接觸到尚未被高溫殺死的細菌。索妮雅建議每次試吃時用乾淨的湯匙，或將少量食物倒入另一個乾淨的盤子內食用。

3. 未定期更換洗碗海綿

索妮雅說，很多人會把海綿用到不能再用，但這樣風險很高，食物殘渣與溼氣容易累積在海綿內，形成葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏桿菌繁殖的理想環境，這些細菌之後再散播到餐具上，讓人暴露在腹瀉與胃痛的風險中；索妮雅建議每一到兩周就換新的海綿。

4. 吃掉到地上的食物

「五秒原則」（five-second rule）指出，掉到地上的食物只要在五秒內撿起來還是能吃。但一項發表於應用與環境微生物學期刊（Applied and Environmental Microbiology Journal）的研究發現，細菌傳播只需不到一秒。索妮雅說沙門氏桿菌、諾羅病毒等可能在食物一落地時就跑到上面，因此應避免吃掉到地上的食物，不論有多快撿起來，最好還是丟掉它。

5. 未確實洗手

準備餐點時，洗手是非常重要的。英國國民保健署（NHS）建議，每個人在處理食物前後，都應該用溫水與肥皂洗手至少20秒。

6. 清洗生鮮火雞

霍布森說，沒有必要在水龍頭下清洗生火雞，因為噴濺的水可能讓細菌傳播到水槽、流理台和其他表面上；烹煮火雞的過程就會殺死所有細菌，因此清洗沒有意義。

7. 調味後未洗手

食品保護期刊（Journal of Food Protection）的一項研究發現，調味罐是最常受到汙染的物品，潛藏比洗碗布與垃圾桶蓋更多的細菌，因為人們可能摸生肉後沒洗手就碰調味料。

專家建議，處理生肉後應該用肥皂徹底洗手，或在處理食材前，先將調味料裝到小碗內，後續就不用再打開櫥櫃。

8. 剩餘食物放在常溫下

索妮雅表示，煮過的食物暴露在常溫下超過兩小時，會讓產氣莢膜桿菌（clostridium perfringens）與金黃色葡萄球菌快速孳生。這些細菌在溫度危險區段（華氏39.2度至140度）下繁殖，此時它們的生長速度最快，會造成食物中毒。

9. 食物未包覆就進冰箱

霍布森說，未加蓋的食物更容易接觸到空氣中的細菌。「這會增加食媒性疾病的風險，特別是像能在低溫下存活的李斯特菌，他建議將食物存放在密閉容器內或用保鮮膜覆蓋，以避免汙染和變質。

低溫 高溫

上一則

日本女性冬天愛穿長裙 穿搭一特質顯瘦又減齡

下一則

AI毀滅人類的可能性增至20% AI教父曝驚人時間點

延伸閱讀

旅行時睡眠被影響 營養師建議試試這些食物

旅行時睡眠被影響 營養師建議試試這些食物
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
價格不到5萬 專家推薦五款中產階級明年可買的SUV

價格不到5萬 專家推薦五款中產階級明年可買的SUV
吐司先烤還是先塗奶油？ 專家給正解「問題不在好不好吃」

吐司先烤還是先塗奶油？ 專家給正解「問題不在好不好吃」

熱門新聞

好市多有很多忠實又熱情的顧客，但有些行徑卻讓員工徒增困擾。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多顧客五種舉動「以為貼心」 其實員工很嫌棄

2024-12-25 19:10
好運示意圖。（圖／AI生成）

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

2024-12-23 19:00
四生肖新年愛情職場兩得意。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@PPavel Danilyuk）

四生肖2025年愛情職場兩得意 鼠投資有道、他靠魅力點燃愛火

2024-12-25 22:40
有些星座特別容易想太多產生憂慮。（取材自unsplash.com＠Nik）

12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

2024-12-26 22:50
四大生肖男性會將老婆寵上天。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vera Arsic）

嫁這3生肖被寵上天 鼠男善於傾聽、他支持另一半事業又強大

2024-12-22 01:35
四生肖冬季運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iddea photo ）

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

2024-12-18 22:35

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥