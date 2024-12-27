日本女性冬天愛穿長裙 穿搭一特質顯瘦又減齡

日本女人經常給人溫柔婉約的形象。示意圖。（美聯社）

日本女性一般給人沉穩溫柔的形象，這不只體現個性上，同時也反應在她們喜好的穿搭 風格中。網友觀察到，日本女人偏好穿著長裙，即使是寒冷的冬天也不意外，日系簡約長裙更能襯托出女性的知性美麗。其他人也大讚「長裙顯得更有女人味」。

一名網友在小紅書 發布一支影片指出，日本女性對於裙裝的喜愛顯而易見，即使在寒冷的冬天，她們依然偏好穿著長裙，且多以低飽和度的素色為主，展現顯瘦、遮肉和減齡的效果。這些裙裝通常以慵懶隨性的日系簡約風為主，版型設計偏向寬鬆舒適，凸顯出高級感之餘，還能襯托女性的知性美，展現出與眾不同的時尚品味。

其他人留言「日本的女人真的在努力做女人」、「好看，而且感覺大多數小姐姐衣服材質都挺好」、「裙子更有女人味」、「我好喜歡日系打扮呀，就是看起來很溫婉很舒服」、「真的很優衣庫」、「她們穿的好素啊」、「好看，喜歡，想穿」、「她們好喜歡皮鞋啊」。

也有人擔心冬天穿長裙會過於寒冷，留言「我真的超級超級怕冷，尤其是下半身，我是不敢穿裙子，特別是我看到幾位女士下身還露出皮膚，我真心佩服，我一著涼，腳都是疼」、「在東北在室外穿成這樣分分鐘凍壞」。不過有人解釋「她們屋裡超級熱，如果在外面沒有多久不會冷。我第一次去日本，室內熱到不行又沒辦法脫，再看她們裡面穿的都是小裙子，到室內外套一脫可好看了」。