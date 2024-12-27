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中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

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中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

編譯潘勛／即時報導
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）
理財專家表示，中產階級的退休計畫忽略八種狀況，退休後可能返貧，應與理財專業人士好好諮詢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

成年後大多數時間用在工作，但沒有人希望老了還為付帳單發愁。「GoBankingrate.com」網站徵詢理財專家忠告，他們指出，快退休的中產階級如果碰到八種狀況，只怕退休後沒多久經濟就會陷入窘境，退休後可能降級為「下流老人」。

低估退休後的開銷

「11 Financial」財務長柯瓦爾(Taylor Kovar)表示，很多中產階級人士低估了退休歲月要花多少錢，可能以眼下開支為重，或者就是所剩不夠，沒替未來存夠錢。建議盡早與理財專業人士研究商討，確保你為五花八門的開銷準備足夠。

為退休存得不夠

柯瓦爾指出，退休規畫最大問題之一，就是儲蓄不夠，不足以支應餘生開支。另位理專杭特(Liam Hunt)指出，錢沒存夠，隨著付款左支右絀，你會覺得漸漸邁入貧窮之途。

收入沒有多元化

柯瓦爾指出，光靠單一收入，如退休金社安金，因為這些財源恐怕不足以支付所有開銷；收入來源要多元化，如投資、房租收入，甚至偶爾打零工，讓退休更穩定。

意外的健保開支

隨著老化，健保成本只會變得更貴。你沒預先準備，固定或意外看診很快就會耗光你的儲蓄。

股市動蕩

科瓦爾指出，投資股市長期下來提供高收益，但也有內在風險，就是碰到股市動蕩或經濟下行。中產階級可能沒有知識或資源，有效撐過危機，導致投資組合失血。

投資選擇不佳

杭特表示，投資選擇標的不良，投資組合不夠多元化，都會讓退休儲蓄曝露於不必要的危險。此外還要慎防投資詐騙，「投資收益好到不像真的，那肯定是騙局」。

沒計畫到通貨膨脹

杭特表示，未能把通膨、生活成本節節上升，是另一大失算。本來以為足夠的退休資金隨時光過去，可能購買力下降，退休族無法維持生活水平。

開支計畫不夠全面

退休計畫要考量到預算、退場策略、考量到繳稅，有些人可能在退休頭幾年就過度開支。通盤的計畫能確保你有錢維持退休生活方式，不必犧牲太多。退休前擬好計畫，能更有餘裕隨著生活所需要調整。

「下流老人」一詞是日本社會學者藤田孝典於其2015年著作《下流老人: 1億人的老後崩壞》中所提出，用於解釋日本近代出現了大量過著中下階層生活的老人，歸因於年金制度、長照、高齡醫療等面臨的社會困境。「下流老人」這個名詞用於說明高齡者的貧窮生活，以及潛藏在其背後的問題，並非貶義。

退休金 投資 儲蓄 社安金

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