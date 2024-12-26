義大利百歲咖啡師工時12小時 曝長壽秘訣：從不休假

義大利百歲人瑞波西在北部小鎮經營咖啡館。(取材自YouTube)

義大利 百歲人瑞安娜．波西（Anna Possi）在北部小鎮內比烏諾 （Nebbiuno） 經營一家名叫「中央小館」（Bar Centrale）的咖啡 館，每天從早上7點忙到晚上7點的她透露，長壽秘訣就是「天天工作，沒放過一天假」。

衛報報導，波西是義大利國內最高齡的咖啡師，也是工作年份最長的咖啡師。她住在咖啡館樓上，每天早上7點就下樓開店，晚上7點打烊，不管新年、耶誕節、復活節還是周日，她都照常營業，因為她喜歡與顧客交流，稱「我一直在工作，從不休假。」

波西生於1924年11月16日，1958年5月1日起與丈夫開了咖啡館，1974年丈夫過世後她獨自經營咖啡館，雖然是幾十年的老店鋪，但她不斷求新求變，賣咖啡也賣酒類飲料，店裡的點唱機與桌上足球 遊戲檯吸引不少顧客上門，稱「顧客來這是為了交流、跳舞。我們是鎮上最潮的店家。」隨著時代改變，她把店裡的點唱機換成開放式書架，讓顧客隨意閱讀。

女兒克莉絲汀娜（Cristina）表示，父親過世後，母親不再想談感情，全力專注在子女與咖啡館。

波西說，她滴酒不沾，食物也吃得不多，盡量保持身體健康，她非常跟得上時代，每天用電腦看新聞，還會研究股票買賣。

上月16日是她100歲生日，家人為她開派對慶生，還有許多新顧客登門探望她，波西說「人們來見我，因為他們很難相信我還在工作。」事實上，她認為，與他人為伴是長壽關鍵，不憂鬱就要與大家一塊生活，強調只要健康狀況允許，就會繼續做下去，也建議年輕人選擇一份自己喜愛的工作。

根據2023年統計，全義大利有2萬2552名超過百歲的人瑞，以女性居多數，目前義大利最長壽的女子為114歲的巴卡里尼（ Claudia Baccarini）。