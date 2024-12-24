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旅行時睡眠被影響 營養師建議試試這些食物

世界新聞網／輯
想在旅行時好好睡覺，營養師建議可以補充鎂。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Leandro Maldini）
想在旅行時好好睡覺，營養師建議可以補充鎂。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Leandro Maldini）

很多人會在聖誕假期旅行，若需要長途飛行，睡眠不足會讓人精神不好且焦躁不安，營養專家建議，補充營養素鎂可以幫助入睡，也可以有效幫助對抗旅行相關的睡眠問題。

Eating Well報導，營養師米特里（Melissa Mitri）說，鎂是睡眠中必要的營養素之一，特別是當作息和平常不同的旅行時更是需要。

米特里說，鎂可以調節控制睡眠周期的褪黑激素，讓人維持健康的晝夜節律，還能使調節睡眠的神經傳導物質「γ-胺基丁酸」（GABA）產生作用，讓大腦活動減緩，還能降低焦慮感、穩定思緒，這在旅行要適應新環境和調時差時特別有幫助。

報導指出，鎂若搭配褪黑激素及維他命B一起服用效果更好；有小型研究找來一群失眠的人，讓他們在三個月期間內每天睡前一小時吃含有鎂、褪黑激素、葉酸、維生素B6及B12的營養補充品，失眠情況因此獲得改善。

米特里說，很多食物富含鎂，可以在日常飲食中攝取，她建議早餐可以吃全穀，麥片或優格上可以灑上亞麻籽，中餐或晚餐可以吃半杯量的煮過菠菜，這樣一份就有一天鎂所需量的20%；來一碗墨西哥「捲餅碗」（Burrito Bowl），裡面的黑豆和腎豆也能讓人獲得鎂，其中大量的纖維也能幫助消化。

米特里說，一杯豆漿拿鐵能讓人獲得15%每日所需的鎂，若不喜歡喝，也可以試試毛豆或豆腐，它們的鎂含量也高；若是想透過吃零食獲得鎂，花生、南瓜籽、杏仁果、腰果是很好的選擇。

不過，旅行時食物的取得可能不如平時容易，米特里說可以吃高劑量的含鎂營養品，特別是甘胺酸鎂（Magnesium Glycinate），也能幫助入睡。

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