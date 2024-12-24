太緊身或太寬鬆都不好 穿羽絨外套防顯老三技巧

羽絨外套在穿搭上有一些注意事項。（取材自unsplash.com＠Jay Wennington）

寒冷的冬天，輕便好穿又保暖的羽絨外套，往往是大家的禦寒好伙伴。然而在穿暖的同時，打扮上還是有些要點得注意。日本 網站「サンキュ！」近來就分享關於羽絨外套的穿著，有哪些可能會影響外觀、容易顯老的地方。

1.避免緊身立領設計

雖然適度貼合身形的羽絨外套能帶來溫暖，但立領且緊身的設計，會讓身形曲線完全顯現，不僅如此，還會讓整體造型過於陽剛、偏運動風。

如果要選擇緊身剪裁，推薦無領設計的款式。或者搭配高領內搭為頸部保暖，加上裙子增添女性魅力，穿得暖又時尚。

2.避免毛領顏色過於搶眼的設計

帶有毛領設計的羽絨外套，視覺上格外顯得溫暖，看起來也不會過於休閒。不過，當毛領的顏色與羽絨外套的顏色不一致時，就會顯得不太搭調。

推薦選擇毛領與外套顏色一致的款式，不僅能適度增加臉部周圍的豐富感，還能讓臉部顯得較小，並靠著成熟色調，增添時尚感與成熟風範。

3.避免寬大不合身的尺寸

雖然過於緊身的款式會突顯身形，但過於寬大的尺寸也不好。由於羽絨外套本身已有蓬鬆感，過大的尺寸會讓整體看起來太臃腫。

選擇尺寸時，肩寬與袖長過長都是需要避免的重點。尤其是袖子過長容易讓重心下移，給人一種邋遢的感覺。