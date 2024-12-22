「音速小子3」北美票房奪冠 「木法沙」第2名

納克魯斯（左起）、索尼克與塔爾斯回歸「音速小子3」。(圖／UIP提供)

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，開畫口碑亦在該系列中名列前茅。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月22日的電影市場數據，22部影片北美周末票房（12月20日至22日）報收約1.41億美元，較前一周末增長逾50%，時隔一周重回一億美元之上。

「音速小子」是最受歡迎的動作冒險遊戲之一，2020年首次登陸大銀幕即有不俗票房表現，摘得當年北美票房總排名季軍。2022年乘勝推出第二部，在編劇、導演、配音等主要班底方面延續原班人馬，首映周末票房、北美票房和全球票房成績與前作相比均創新高。

此番時隔兩年多再推新作「音速小子3」，開畫口碑穩中有升，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度86%（96評），CinemaScore打分為A。

與「音速小子3」同為12月20日亮相的另外兩個新面孔「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）和「家園」（暫譯，Homestead）亦衝入最新一期北美周末票房十強，然而開畫反響平平。

奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」以約3500萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，獲IMDb評分6.8、MTC評分56、爛番茄新鮮度56%（157評），CinemaScore打分為A－。

動作驚悚劇情片「家園」以約607萬美元首映周末票房登上本期榜單第5位，獲IMDb評分5.6、爛番茄新鮮度38%（16評），CinemaScore打分為B。

在新片衝擊下，「魔法壞女巫」（Wicked）以約1350萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。上映滿月之際，這部奇幻歌舞愛情片已在北美收穫約3.84億美元，超越喜劇動畫「神偷奶爸4」（Despicable Me 4）升至2024年北美年度票房榜季軍。其全球票房現約5.71億美元，超越動畫「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）升至2024年全球年度票房榜第7位。