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「音速小子3」北美票房奪冠 「木法沙」第2名

中新社／洛杉磯22日電
納克魯斯（左起）、索尼克與塔爾斯回歸「音速小子3」。(圖／UIP提供)
納克魯斯（左起）、索尼克與塔爾斯回歸「音速小子3」。(圖／UIP提供)

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，開畫口碑亦在該系列中名列前茅。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月22日的電影市場數據，22部影片北美周末票房（12月20日至22日）報收約1.41億美元，較前一周末增長逾50%，時隔一周重回一億美元之上。 

「音速小子」是最受歡迎的動作冒險遊戲之一，2020年首次登陸大銀幕即有不俗票房表現，摘得當年北美票房總排名季軍。2022年乘勝推出第二部，在編劇、導演、配音等主要班底方面延續原班人馬，首映周末票房、北美票房和全球票房成績與前作相比均創新高。 

此番時隔兩年多再推新作「音速小子3」，開畫口碑穩中有升，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分59、爛番茄新鮮度86%（96評），CinemaScore打分為A。

與「音速小子3」同為12月20日亮相的另外兩個新面孔「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）和「家園」（暫譯，Homestead）亦衝入最新一期北美周末票房十強，然而開畫反響平平。 

奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」以約3500萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，獲IMDb評分6.8、MTC評分56、爛番茄新鮮度56%（157評），CinemaScore打分為A－。 

動作驚悚劇情片「家園」以約607萬美元首映周末票房登上本期榜單第5位，獲IMDb評分5.6、爛番茄新鮮度38%（16評），CinemaScore打分為B。 

在新片衝擊下，「魔法壞女巫」（Wicked）以約1350萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。上映滿月之際，這部奇幻歌舞愛情片已在北美收穫約3.84億美元，超越喜劇動畫「神偷奶爸4」（Despicable Me 4）升至2024年北美年度票房榜季軍。其全球票房現約5.71億美元，超越動畫「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）升至2024年全球年度票房榜第7位。 

「海洋奇緣2」（Moana2）則以約1310萬美元周末票房從三連冠席位退居本期榜單第4名。這部美國華特迪士尼公司旗下奇幻冒險動畫片北美票房現約3.59億美元，居2024年北美年度票房榜第5位；全球票房逾7.9億美元，居2024年全球年度票房榜第4位。

辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎...
辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎項。（圖／UIP提供）
「獅子王：木法沙」被視為「獅子王」，在音樂上也呈現了聽覺的饗宴。(圖／迪士尼提供...
「獅子王：木法沙」被視為「獅子王」，在音樂上也呈現了聽覺的饗宴。(圖／迪士尼提供)

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