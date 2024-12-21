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身體熱、手腳冷…中醫師曝都會區患者多 保暖顧好3部位

記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師指出，有些住在都會區的民眾，因為生活壓力大，會出現「身體燥熱但手腳冰冷」的狀況。圖非新聞當事人，（本報資料照片）
中醫師指出，有些住在都會區的民眾，因為生活壓力大，會出現「身體燥熱但手腳冰冷」的狀況。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

身體燥熱但手腳冰冷，懷疑自己生病了？中醫師指出，不少居住都會區的患者，常有身體熱、手腳冷的症狀，多數是生活壓力大所致，有類似症狀，應改善作息、增加運動量，平時也可以加強「頸部、腹部、足部」三部位的保暖逐步獲得改善。

中醫師李和蓁指出，冬季是「養陽」的重要時機，日常起居可以隨氣候進行調整，《內經》主張冬天應與天地陽氣同步，「早臥晚起」早點入睡，晚點起床，早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚，可潤澤五臟，增強體能並提高防禦力。  

李和蓁表示，最近天冷，有些患者會因為身體燥熱，但手腳冰冷來就醫，不少以為該症狀是生病的症狀，其實身體熱、手腳冷，不管是冬天、夏天都很常見，特別是都會區的患者特別多，導致身體熱手腳冷的主因是「壓力」，並非是疾病。

李和蓁表示，如果有身體熱、手腳冷症狀者，千萬別貿然進補，這類症狀在中醫上屬於「四逆體質」，陽氣無法順利輸送到四肢，導致血液循環不通暢，而且身體燥熱者，會有口乾舌燥的反應，對天氣的冷熱變化更加敏感，如果此時再進補，會將熱更鬱積在體內，讓循環更差，此時可採「疏導」方式改善，如針灸、方劑等方式治療，讓體內熱氣得以循環至四肢。  

除了可接受中醫的調理以外，同時也建議多運動、多保暖。李和蓁說，該體質的患者，保暖首重足底、頭頸部，其次則是腹部，出門可以多穿襪子與圍巾，平時也可多泡腳，晚上洗完頭一定要擦乾、吹乾。

因為頭頸部是人體陽氣聚集的地方，雙腳則是陽氣發源處，這些部位的保暖能有效防寒護陽氣，女性若在備孕養卵，則加強腹部的保暖，促進血液循環供應養分至卵巢、子宮，冬天即使上半身保暖，但穿短褲短裙也不建議，屬於婦科大忌。  

李和蓁指出，四逆體質手腳冰冷或血虛等血液循環不佳的女性，因體內營養無法順利隨血液循環到卵巢、子宮，若正在備孕就可能會產生「難孕」的狀況，建議諮詢專業中醫師的協助，針對不同體質、需求訂定個人化的調理治療計畫。 

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