全美速食店雞柳條排名 冠亞軍各有擁護、最後一名無懸念？
越來越多Z世代選擇吃雞肉而非牛肉；紐約郵報（New York Post）報導洛杉磯時報（LA Times）的美食專欄作家哈里斯（Jenn Harris）選出全美速食店雞柳條前十一名，但這份排行榜卻引發兩極評價，因為上榜的雞柳條有些被認為真的好吃，也有一些被認為有待改進，不過報導指出，人們對這份有爭議的名單唯一全部人都有共識的一點是「漢堡王的雞柳條拿最後一名實至名歸」。
11. 漢堡王
雞柳條令人失望，吃起來像在嚼橡膠，雖然沾醬辣得很過癮，但仍無法拯救雞柳條免於被哈里斯認為是「永遠的雞柳條詛咒」的命運。
10. Jack in the Box
哈里斯說，雞柳條外表有漂亮的金黃色和酥脆外衣，看起來令人食指大動，但咬下第一口後幻想立刻破滅，不僅摸起來很油，吃到口中最主要的味道是老油的苦味，外衣雖脆但質地鬆散且太厚，不過雞肉味道「像真正的雞肉」。
9. Chick-Fil-A
哈里斯稱她對Chick-Fil-A的人氣火紅感到不解，雞柳條的成分明確列出有糖和糖漿，吃起來像是泡過糖水，雞肉水分太多，沒有太多油炸味，但那股甜味讓人克服不了，還有其他評論家認為自己在吃餅乾。
8. Chicken Guy
雞柳條外型較寬、較平，比較像搗碎後再裹粉炸的小片雞排，麵衣的調味很棒，口感也酥脆，只是有點甜，雞肉也太硬。
7. Jollibee
每個雞柳條的形狀和大小不一，外層麵衣不會太厚，但油炸味蓋過雞肉和調味的味道；雖然麵衣味道太重，但裡面的雞肉口感柔軟多汁。
6. 肯德基
雞柳條的麵衣和該店的帶骨炸雞一樣，口感鬆脆口味稍鹹；雞肉很硬，可以像起司一樣撕下來。
5. Church's Chicken
麵衣酥脆，顏色較白，沒有過多調味因此需要沾醬，但醬可能從別家買會更好，因為肉汁就像咖啡色的鹹水，招牌辣醬的甜味比辣味重。
4. Carl's Jr
外表金黃酥脆，內裡雞肉鮮美多汁，唯一的問題就是要趕快吃完，因為外表的酥脆不持久，很快就軟掉。
3. Raising Cane's
雞肉味道很鮮美，雖然外表麵衣沒有好好裹住雞肉，但口感酥脆且能維持度很好。整體味道較淡，需要沾醬，醬料像加了點酸味的千島醬，讓人吃這炸物時罪惡感降低。
2. Popeyes
Popeyes的炸雞獲得好評，紐約郵報認為它才是第一名，但哈里斯只給它第二名，因為她認為雞柳條大小不一，有些是多汁的雞肉條，有些則像是「一大片的麵衣」。
1. Wingstop
哈里斯認為Wingstop的雞柳條吃起來像真正肉質多汁的雞肉條，雖然麵衣厚薄度不均，但不影響整體的酥脆口感，另外醬料好吃，稠度剛好不會太黏；不過紐約郵報並不認同哈里斯的讚美，認為Wingstop並不以雞柳條出名。
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