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超市豆腐好幾種 燒烤用這個等級「完美鎖住醬汁」

編譯潘勛／即時報導
美食家指出，要燒烤豆腐，用extra firm tofu這一級最好。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tarazevich）
美食家指出，要燒烤豆腐，用extra firm tofu這一級最好。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tarazevich）

燒烤這種烹飪方法可以為豆腐大大添加美味，但得挑對豆腐，既耐得住燒烤，還得維持滲透力到足以吸收醃料，本身仍足夠多汁。大多超市裡都有至少六種軟硬不等的豆腐，烹飪專家沃拉(Nisha Vora)建議要用特級板豆腐(extra firm tofu)這級豆腐，才能用燒烤法做出最佳的美味。

「每日餐點」(Daily Meal)報導，燒烤是料理豆腐很棒的方式，因為能注入滋味跟質感。事先準備與真動手燒烤一樣重要，而想做出內柔多汁，但外表煙燻微焦又滋味豐富的燒烤豆腐，始於挑對種類。

美國大多數超市至少有六級豆腐，有質地較軟的嫩豆腐(silken)，也有口感較硬的板豆腐(firm，或稱老豆腐、硬豆腐)，往上還有extra firm和super firm不等。沃拉表示，要燒烤豆腐，extra firm等級才是最佳選擇，原因在它質地緊密，能耐得住高溫以及翻面，不會分崩離析。

沃拉表示，豆腐的質地是雙面刃；較緊密的豆腐如super firm等級可以用較高溫來烹飪，但也有缺點，就是滲透力不強，燒烤過程無法由醃料吸收很多滋味。

在豆腐質地的另一邊是嫩豆腐，雖說質地鬆軟很可口，但富含水分，會在烤架上破碎；沃拉建議嫩豆腐適合拌入奶油醬汁或者煮湯。

沒有extra firm豆腐，可用firm等級來替代。firm等級略微鬆軟，但仍硬到足以上燒烤架，假如你打算用豆腐做多道菜色，甚至想煎炒來做素炒豆腐，firm tofu是一舉多得的好選擇。

只是，若你打定主意就是要做燒烤豆腐，extra firm tofu還是最佳選項。記住，不管你選哪一種，豆腐都要加壓濾掉水份，確保它吸收最多的滋味。

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