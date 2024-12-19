奧克拉荷馬州女子買夢想屋 才住三個月「整棟被偷搬走」

莫妮卡被偷走的迷你屋。(翻攝Fox 23新聞網站)

奧克拉荷馬州 的莫妮卡（Monica Badzinski）一直夢想能擁有一間迷你屋（tiny house），她在兩年前圓夢，但住沒多久就因為安全疑慮和建商打官司，雪上加霜的是在訴訟期間她的房子竟整棟被偷走，讓事情變得更複雜，她感嘆自己心力交瘁，原本的美夢變成噩夢一場。

Fox 23報導，一直想住迷你屋的莫妮卡2022年時買下位於奧克拉荷馬州薩帕爾帕（Sapulpa）的10英畝土地和那塊土地上的迷你屋，一圓夢想。

莫妮卡說，她只住了三個月，就被檢驗公司通知房子落成後沒有完成檢查，因此有安全疑慮，莫妮卡只好搬出迷你屋並要求建商負責，但建商遲未回應，讓莫妮卡不得已只好對建商提起訴訟，專家建議她賣掉土地和迷你屋來彌補損失。

沒想到在莫妮卡搬離期間，更慘的事情接踵而來，她的房子竟然整棟被偷走。莫妮卡說，第一個發現情況不對勁的是鄰居，她接到鄰居來電，說本來鎖好的通往小屋的大門竟敞開，走進一看發現小屋整棟消失，只留下滿地空心磚、剪斷的電線和電纜。

莫妮卡說，鄰居有監視器，檢查畫面後看到四個男人分乘多用途地形車（UTV）和皮卡車到莫妮卡的小屋大門外，下車後用像電鋸的工具把鎖鋸斷，接著切斷電源，最後就把莫妮卡的迷你屋整棟載走。

房屋被竊讓莫妮卡和建商的官司變得更加複雜，急著想找回房子的莫妮卡張貼傳單及向四周鄰居探聽消息，她認為多用途地形車不適合走長距離，她的房子應該還在該地區，她祭出5百元的獎金懸賞房屋所在地或竊賊身分的資訊。

莫妮卡並沒有提到迷你屋的價錢，房仲表示一棟3百至4百平方英尺並完工的迷你屋價錢落在4萬5千元至10萬元之間。

報導指出，迷你屋的屋主應學會防竊方式。應在房屋加裝定位追蹤器、監視器和感應式警報器，偵查竊賊即若被偷可以查詢位置，此外還要保客製化保險，並確保若房屋被偷在理賠範圍內，一般的房屋保險不包括迷你屋。