降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

好市多的肉類很受歡迎，但大家對它們有些不實想法，有報導列出13項迷思並一一破解。(路透)

好市多 （Costco ）的肉品被很多人認為種類多且價錢實惠，是好市多知名的商品之一，不過坊間對於好市多肉品的認知，有些是事實，有些卻是以訛傳訛的不實說法，Daily Meal報導整理了13項關於好市多肉品的迷思並一一破解，希望讓消費者對好市多的這項明星商品有更正確的認識。

迷思1：肉品降價表示快過期

不是真的，若發現肉品打折，表示該分店有某樣肉品庫存過多，店家需要清出貨架更多空間擺放該肉品。而好市多的牛肉、豬肉和羊肉很少降價，雞肉和魚比較有可能，不過這很少發生。

迷思2：所有肉類的品質都一樣

錯誤。好市多有些肉值得買，有些卻最好避開，紅肉品質普遍都好，羊排、羊肩CP值高，菲力、牛腩也不可錯過，但雞肉區就要小心踩雷，雞腿、雞胸和雞翅常因包裝和品質不佳為人詬病，特別是雞翅常有羽毛殘留，倒人胃口。

迷思3：嫩化處理過的肉很值得買

請避開這種肉。用刀片插入肉中破壞肌肉纖維的過程可能將細菌推進肉中，若烹煮至全熟就沒問題，但若只煮到非全熟，烹煮的溫度不足以殺死細菌，食物中毒就成為可預期的後果了。

迷思4：在肉上看到藍色印記表示品質不好

錯誤。藍色標記代表該肉品已經過美國農業部的檢查，可安全食用，若不小心把印記吃下肚也沒關係，因為它的成份是水、玉米糖漿和天然色素。

迷思5：每間分店的肉品質都一樣

可能會有差，因為品質取決於存貨銷售速度、是否有供應或冷藏的問題，每間店的肉品處理員技能也會有所不同。

迷思6：買不到昂貴的高檔肉

錯誤。好市多的肉類很全面，可以買到其他超市找不到的極佳級（U.S. Prime）牛肉，也有和牛。

迷思7：肉類處理員工不會依客人要求切肉

大部分時間不會。好市多規定員工不能照客人要求切肉，但總會遇到願意幫忙的員工，若客人是要求切成大塊而非切絲，或是當時店內客人不多時，員工願意幫忙的可能性會大增。

迷思8：只有標準店有販賣肉類

錯誤。專為企業服務的好市多商業中心（Costco Business Center）內的肉類區也很出色，且販售區環境腹地大、專業。

迷思9：切好的熟食肉很划算

不一定。更省錢的方式是購買Kirkland火雞胸肉，每一磅的單價更低，是沒有預切過的熟肉塊，買回去後可以自己切，厚薄度和大小可以自己掌控。

迷思10：烤雞上架的時間無法判斷

很多人不想買到在保溫燈下待太久而變乾的烤雞，其實烤雞上架時間是可以知道的，在店內購物時若聽到一陣鈴聲就代表烤雞即將或剛上架，聽到鈴聲趕快移動到烤雞區就對了。

迷思11：肉類經過特別處理使其外觀鮮紅多汁

好市多不會使用色素加工肉類，而是將肉用真空包裝，避免暴露於氧氣而保持紅潤外觀，有時候在好市多買的肉會有點咖啡 色，特別是從肉類處理員工那邊買的，證明好市多的肉沒有經過特別處理。

迷思12：沒賣掉的肉會被丟掉

錯誤。店家會再利用這些肉，例如沒賣掉的烤雞會被切碎變成雞肉派的原料。每個國家的做法不同，加拿大會把牛絞肉用於牧羊人派，台灣則是將烤雞用於叻沙。

迷思13：好市多的肉一定安全

錯誤。好市多也曾有食安事件，今年才發生因李斯特菌的汙染風險，好市多也召回和下架肉類加工企業BrucePac的部分產品。