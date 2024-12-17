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佛州女最愛在聖誕節玩垃圾箱尋寶 兩年省下兩萬元

世界新聞網／輯
佛州的梅蘭妮喜歡垃圾箱尋寶，她最喜歡在聖誕節前後翻垃圾箱，找到各種聖誕禮品和裝飾品，甚至還有聖誕樹，兩年來省下2萬元。(翻攝Melanie Diaz Instagram )
佛州的梅蘭妮喜歡垃圾箱尋寶，她最喜歡在聖誕節前後翻垃圾箱，找到各種聖誕禮品和裝飾品，甚至還有聖誕樹，兩年來省下2萬元。(翻攝Melanie Diaz Instagram )

有些人會花大錢買聖誕樹和裝飾品，但佛羅里達州22歲的「垃圾桶尋寶者」（dumpster diver）梅蘭妮（Melanie Diaz）從不花錢買聖誕禮品，她專門在聖誕節前後到多間零售店翻找垃圾箱，尋找店家丟棄的過季聖誕裝飾品，她會留著自己用或是和親朋好友分享，兩年下來至少省下2萬元。

每日郵報（Daily Mail）報導佛州坦帕的梅蘭妮兩年前開始到零售店或禮品店的垃圾箱尋寶，專門找店家丟棄不要的聖誕節禮品和裝飾品，她也在社群平台上分享自己的各式戰利品

報導指出，梅蘭妮說聖誕節前後是她一年中最喜歡的翻垃圾箱時節，店家會開始逐步丟棄不要的商品，她這兩年的「戰利品」非常豐碩，包括Michaels的花圈、TJ Maxx的玩具，她喜歡把那些全新的裝飾品或禮品撿回家，隔年聖誕節就能派上用場。

梅蘭妮常去的賣場還有Burlington、Jo-Ann Stores、Pop Shelf及Home Goods有時候會找到非常超值的東西，她說1月是最容易找到「好貨」的時間點，因為店家會在那時清理沒賣掉的聖誕裝飾品和禮品，她也在這個時間點找到很多好東西，戰利品在家裡快堆到天花板。

梅蘭妮說，她曾經在Michael's找到十個花圈，總價大約4百至5百元，還有聖誕樹，她也曾找到拼圖、寵物玩具，省下大約2百元，還有聖誕樹裝飾、聖誕襪、聖誕衣服，還有廚房用品。

梅蘭妮說，因為戰利品太豐碩，她甚至還要請家人來幫她一起搬，他們一起把成堆的商品搬進後車廂，隔天在自家舉行車庫拍賣，不過她會留下大部分的東西自己用，也會當成禮物送給親朋好友。

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