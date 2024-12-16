2024年八大爆款陸劇盤點 《繁花》熱度最高、它口碑最佳

「繁花」包攬今年上海電視節最佳中國電視劇、最佳編劇(改編)、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術5項大獎，成為白玉蘭獎最大贏家。(取材自微博)

今年即將結束，中國媒體《搜狐》盤點陸娛今年八大爆款劇，包括《繁花 》、《山花爛漫時》、‌《南來北往》、《我的阿勒泰》、《追風者》、《玫瑰的故事》‌、《小巷人家》、《我是刑警》‌。其中《繁花》熱度最高，早在尚未開播前就引發討論，而《山花爛漫時》口碑最佳，不少人都認為該劇將會是各項影視獎項得主。

《繁花》

該劇在今年初於央視播出，由茅盾文學獎獲得者王家衛執導，胡歌 、馬伊琍 、唐嫣等實力派演員主演，改編自金宇澄的同名小說，也因為陣容堅強，因此開播前就引發熱議。該劇的背景為90年代初的上海灘，當地展開一段傳奇故事，由於其電影級別的畫面質感、精湛的演技和引人入勝的劇情，贏得了極高的關注。

《山花爛漫時》

該劇為下半年播出，改編自張桂梅的真人真事，題材自帶光環，不過整部劇宣傳行銷上較為低調，想不到播出後熱度超高，口碑極好，觀眾再次被張桂梅老師的事跡感動，加上影視化改編和傳播，觀眾反響更佳，不少人被宋佳大跨度的成功挑戰征服，都提前為宋佳預定白玉蘭、金鷹和飛天獎視后大滿貫。

宋佳在「山花爛漫時」刻畫張桂梅，帶領大山女孩逆風翻盤。(取材自微博)

‌《南來北往》

該劇由白敬亭、丁勇岱、金晨等主演，講述了老一代鐵路公安幹警的感人故事，觀眾年齡層廣泛，故事劇情完整，演員陣容強大，姜妍還憑藉這部劇拿了白玉蘭最佳女配角，其他主演也有被大獎提名，值得肯定和回看。

白敬亭(右)、金晨在「南來北往」劇中扮演從同學變情侶到結婚。(iQIYI國際站提供)

《我的阿勒泰》

該劇在央視播出，其亮點不只在故事內容，還有於適馬伊琍的陣容、劇中美景等，該劇出演後不少人至劇中出現的景點拍照打卡，顯見其熱度之旺。

《追風者》

該劇是以20世紀到30年代為背景的年代劇，由王一博、李沁、王陽等主演，講述愛國青年魏若來在目睹社會黑暗後，逐步找到人生方向並投身新民主主義革命的故事，該劇首播立即獲得關注，播放量突破47億次。

《玫瑰的故事》‌

該劇由劉亦菲 、霍建華、林更新、佟大為、萬茜等主演，改編自亦舒的同名小說，是一部展現女性成長與情感經歷的都市劇，藉由細膩的情感和都市生活的現實描繪，使觀眾可對角色成長與變化產生深深的共鳴，該劇演員陣容強大，光是劉亦菲的粉絲人氣，就撐起了這部劇的熱度。

劉亦菲飾演「玫瑰的故事」女主角黃亦玫。（取材自豆瓣電影）【作者：吳岱穎，日期：2024-07-14，數位典藏序號：20240628100130899】

《小巷人家》

該劇在湖南衛視於今年末播出，由實力派閆妮、蔣欣、郭曉冬、李光潔等演員，以及關曉彤、王安宇、範丞丞等流量明星主演，成為湖南衛視久違的熱度大劇，開播以來熱度居高不下，可惜陣容更替及劇情走勢不盡理想，整部劇有些開高走低的現象，其中關曉彤、王安宇、範丞丞貢獻了熱度，也因為其演技欠佳拖累口碑，不過仍有不少人認同閆妮、蔣欣的表現。

王安宇（左）與關曉彤（右）主演「小巷人家」，CP感讓觀眾嗑翻。(取材自微博)

《我是刑警》‌

該劇為今年末播出的黑馬，以重案實錄型硬核刑偵風格為主軸，評分7.8，雖然熱度口碑不算極高，但也足以完勝其他劇。