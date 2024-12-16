盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

食安專家指出，取用沙拉吧餐點時有幾個常見的錯誤，容易使自己或身邊的人吃進細菌，影響身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Leah Louviere）

許多人出外用餐喜歡選擇自助餐檯或沙拉吧，因為有多種食物可供挑選，享受不用自己烹煮每道料理就可以吃到各種美食的便利。然而，因為沙拉吧上的食物都暴露於空氣中，食物接觸到細菌受汙染的機會也更高，Parade報導指出，在取用沙拉吧餐點時有幾個常見的錯誤，若習慣忽略容易使自己或身邊的人吃進細菌，影響身體健康。

以下是食安專家提出，吃沙拉吧時6個常犯的錯誤：

1. 取用完後自己清理乾淨

不管是夾取時掉出來的菜，或者是淋到盤子外的醬料，自助餐檯或沙拉吧有時難免有點髒亂。如果你是一個體貼的人，可能會想自己把餐檯整理乾淨，但食安專家建議較好的作法，其實是請店員協助清理。

國家餐廳協會食品科學副總裁帕特里克·古茲爾(音譯，Patrick Guzzle)表示，一般服務人員都有接受如何清理自助餐檯的訓練，能夠專業的處理食物衛生問題，「整理沙拉吧是服務生工作的一部分，所以向他們尋求幫助不需要覺得不好意思」，出聲請求服務人員協助清理掉落到盤外或灑出來的食物，他們也會有更多機會確認餐檯上其他食物的狀況，確保餐點的衛生安全。

2. 用手取用餐點

食安專家表示，即便你用洗過的手拿取幾個麵包丁，你的手仍有可能因為接觸到的衛生紙或任何表面帶有微生物或細菌而不潔，這會使你的手碰過的食物受到汙染。即使你自己沒有因此生病，可能仍會害周遭的人得病或吃到病菌。因此，使用餐具取用餐點才是正確的作法。

3. 拿用過的盤子重複取餐

當你吃完一輪要再去取餐時，拿著吃空的盤子再去裝更多食物看似很合理，而且可以讓餐廳員工少洗一個盤子對吧？但食安專家表示，這是你在不知不覺中透過食物殘渣傳播細菌的另一種方式。所以再拿一個新盤子吧，餐廳工作人員會很高興你多用一個盤子來確保其他顧客的食物衛生安全。

4. 用同一個餐具取用不同的食物

如果不同的料理就放在旁邊，用同一支湯匙或鐵夾取用兩盤不同的食物看似很方便，但實際上這麼做也會增加細菌傳遞的風險，不管是用夾取生食的餐具取用熟食，或者用沾到醬料的餐具去夾其他食物，都有可能甚至會傳遞過敏原，嚴重的話會影響到其他有食物過敏顧客的用餐安全。

5. 使用你自己的餐具取用餐點

食安專家表示，絕不能用自己的餐具取用餐台上的餐點，因為你使用過的餐具可能帶有你的口水以及病菌，凡是沒有經過適當消毒或清洗過的餐具，就不能重新拿來取餐或接觸餐點，很可能影響食物的衛生安全。

6. 還沒回到座位就忍不住開始吃

儘管在拿回座位前偷吃一口很誘人，但食安專家表示，還是要等回到餐桌前再開動，因為透過空氣，你盤子中的食物，依舊多少有被交叉感染的機會。

報導表示，大家可以把這6件事視為一個很好的提醒，特別是在有自助餐或沙拉吧的餐廳用餐的時候。只要每個人都遵守一些簡單的食品安全規則，自助餐就可以既美味又安全。