Pornhub 2024熱門關鍵字出爐 美國榜首換了、5類型爆紅

色情影片網站PornHub近日公布2024年熱門影片與演員排行榜。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

Pornhub是僅次於XVideos的第二大成人網站，日前公司公布了2024年的洞察報告，可以發現「變態」（hentai，泛指日本 色情動畫）連霸四年最熱門的搜尋關鍵字，吸引愈來愈多觀眾觀看，題材涵蓋遊戲角色、動畫角色、3D動畫等內容，另外「熟女」（milf）也穩坐亞軍寶座，其中還有一個國家的女性，被搜尋的次數飆升，首度擠進前3。

PornHub公布2024年全球用戶最常搜尋的關鍵字。(取材自PornHub官網)

Pornhub透過「年度回顧」來深入分析數十億次的訪問數據，觀察大家對於人程內容的偏好。其中「變態」連續四年成為全球最熱門的搜尋關鍵字，更在今年首度取代曾在2017、2019、2022、2023拿下美國搜尋榜首的「蕾絲邊」（lesbian）。

接著「熟女」也穩居第二，成熟、自信、性感的女性形象持續受到觀眾喜愛，經常與「變態」、「蕾絲邊」相爭排行榜首位。至於今年首度進入前三的「菲律賓女性」（pinay），把「蕾絲邊」擠到第四名，可能與菲律賓用戶的訪問量增加有關。

至於「日本人」（japanese）、「拉丁裔」（latina）、「亞洲人」（asian）則分別排名第八至十名。其他也有顯著成長的搜尋關鍵字包括「動畫」（animation），上升15名，「人妻」（wife）也提升12名，「素人」（real amateur）、「教師」（teacher）也分別上升了10、11名。

今年也有一些關鍵字呈現大幅上升的趨勢，以美國來說，「50歲以上成熟族群」（mature 50 plus）漲幅高達385%，顯示觀眾對成熟族群的魅力關注度提高，再來則是「商務旅行」（business trip）搜尋量上升331%，「豐滿曲線」（thick and curvy）251%，「偷情」（sneaky cheat）也飆升211%，「大屁股」（thick ass）則是174%。

PornHub公布2024年美國用戶最常搜尋的關鍵字。(取材自PornHub官網)

至於Pornhub流量最低點則是落在每日的清晨5時至6時，整體來說，凌晨3時至下午1時的流量，都僅維持在平均之下。可是到了下午2時，流量就漸漸回升，可能有人利用午休時間偷閒，接著流量在下午5時又再次下降，可能說明大家正在下班或是準備晚餐。

再來流量到了晚上9時再度攀升，並以每小時持續增加，直到午夜達到全天流量的高峰，代表性高潮可以改善睡眠品質、減輕壓力並緩解疼痛，是睡前放鬆的完美方式。

進一步分析，Pornhub的流量最低時段是在周二的清晨5時，最高流量則落在周一晚上11時。整體來說，周五是最不受歡迎的一天，大家通常都會選擇外出社交或娛樂。最受歡迎的則是周一，因為大家也開始調整心態迎接新的一周，需要適時尋求放鬆的方式。接著據統計還發現，今年8月27日的晚上10時，流量達到全年最高峰，這一刻成為全球網友共同放鬆的時間。

PornHub公布2024年全球流量排行。(取材自PornHub官網)

PornHub公布2024年美國各州用戶在網站上花費的時間。(取材自PornHub官網)

PornHub公布2024年美國各州用戶最常搜尋的關鍵字。(取材自PornHub官網)

Pornhub「年度熱搜關鍵字」！第1名霸榜4年 色色全靠它

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