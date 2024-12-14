逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

民調顯示，明年售屋的屋主中，超過三成是在過去疫情期間購屋者。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki ）

Realtor報導，根據房地產 公司Bright MLS的調查，明年計畫或決定售屋的屋主中，有超過三成是在過去疫情 期間購屋者，其中又以49歲以下者佔大宗。

Bright MLS對全國1581位屋主進行調查，11日發布調查結果；結果顯示，每五位屋主中就有一人想售屋，雖然過去五年購屋者只佔所有房屋擁有者的24%，但他們有32%明年想出售房屋，而明年想售屋者最多為30歲到49歲的人，有27%的30至39歲屋主想售屋，40至49歲的屋主有28%想賣房，但50歲以上的屋主只有10%想出售房屋。

Bright MLS首席經濟學者斯圖特萬特（Lisa Sturtevant）說，疫情期間房貸利率 降至新低，這是一個很大的買房誘因，當近期房價開始飆漲，很多買家因此累積不少資產淨值，增加財務保障，因此即便現在房貸利率高，他們也有能力換購更大的房子。

調查指出，30至39及40至49歲想賣屋的屋主中，30%的房貸利率低於4%，超過三分之二不到5%，而目前的房貸利率約為6.69%，這顯示年輕的賣家不管利率已經升高，仍有換屋意願，而換屋的前兩名原因分別為家人和工作。

調查結果顯示，60歲以上的屋主中，只有約6%想在明年賣房，主要的原因是想換較小的房子，超過一半的受訪者則表示目前沒有任何讓他們想賣房的誘因，不到5%的受訪者說若房貸利率降至5%以下才會考慮賣房。

Realtor先前曾報導，2025年的房市將從賣家強勢的市場轉變為買賣雙方更平衡的市場，Realtor首席經濟學家海爾（Danielle Hale）說，因此賣家設定售價應更仔細，才能吸引買家。