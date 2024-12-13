怎麼玩？聚會參加者點神祕外送 UberEats輪盤賭爆紅

TikTok上最近流行玩「UberEats輪盤賭」，聚會參加者各自點外帶但不透露點什麼，最終看會得到什麼樣的大餐。(翻攝TikTok)

TikTok 最近流行「UberEats輪盤賭」遊戲，參加在家中聚會的每個人各自在UberEats點餐但不告訴大家自己點什麼，待外送員將餐點送到後逐一揭曉，看是否會有重複餐點，及大家最終會吃到什麼組合的餐；歌手莉莉羅斯（Lily Rose）也和朋友挑戰外送輪盤賭遊戲，影片上傳一天就累積640萬次瀏覽。

紐約郵報（New York Post）報導，參加者各自帶菜餚的聚餐形式「百樂餐」（Potluck）是常見的活動，近日這活動在TikTok上吹起一股新風潮，就是參加者各自點外送組成宴席，但要到餐送來才知道點了什麼，不少Z世代紛紛跟風並在平台上分享過程。

報導指出，遊戲規則為參加者各自訂購指定金額的餐點，但彼此保密，等餐點送來才知道點了什麼，遊戲好玩之處在於可能點到相同種類的餐點，或點到同一間餐廳。

一名網友說，他們的玩法是每個人點30至40元、二至三人份的餐點，大家同時開始點餐，在規定時間內點完並放下手機，彼此不能討論、公開點餐內容，就算最終結果是來了八個大披薩也沒關係，因為這就是遊戲好玩的地方。

歌手莉莉羅斯也和四位朋友挑戰外送輪盤賭，她們每個人點30元的餐點，經過焦急地等待後餐點陸續送到，她們的點餐結果分別是中式餐點、塔可鐘、墨西哥菜、雞翅和塔可餅。

有網友說，這是她見過最有趣的聚會方式，迫不及待想趕快嘗試，也有網友說一餐吃這麼多種類的食物，她感覺胃在翻騰，也有人說外送員陸續抵達的過程讓她看得好焦慮。

另一名網友也和朋友挑戰UberEats輪盤賭，過程中有兩人的外送由同一位外送員取餐，讓他們一度擔心是不是點到同一間餐廳，好在結果是虛驚一場，他們最終的餐點有快餐連鎖店福來雞（Chick-fil-A）的42個雞塊、兩種口味的義大利麵、印度餐廳的咖哩雞肉、塔可餅、無麩質披薩和雞翅、肯德基的分享餐、澳美客（Outback）牛排館的點心；這支影片累積420萬次瀏覽，網友大讚他們默契好，沒有點到重複的餐點。

有網友說，若規定一個人只能點30至40元的餐點，那這遊戲比較適合女孩的聚會玩，因為UberEats上的餐點價錢昂貴，加上外送費和小費，30、40元根本點不到什麼，還不如直接打去餐廳點外帶。