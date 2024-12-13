收過最棒的聖誕禮物 17歲少年用裁切機賣貼紙「月賺1.9萬」

麥克唐納兩年前的聖誕節收到母親送的印刷切割機後，開始了他製作客製化貼紙的業務，現在每個月收入超過1.9萬美元。(取材自TikTok)

一名17歲的青少年自從在聖誕節 收到母親送的印刷切割機，開始了他透過網路接單，製作客製化貼紙的業務，現在每個月收入超過1.9萬美元。

根據「紐約時報」報導，2022年的聖誕節，49歲的凱倫(音譯，Karen Newsham) 送給他的兒子麥克唐納(音譯，Caelan McDonald) 一台價值191.37 美元的Cricut Joy，是一台能夠進行數字繪圖、切割和印刷的智慧型裁切機。麥克唐納在收到禮物後，開始用機器印製有圖案的「轉印紙」，然後將圖案貼在玻璃罐、壓克力板、甚至花盆和眼鏡上。

他將作品發布到他的Facebook上分享後，開始有人向他詢問，能否委託他做客製化商品或貼紙。接著，訂單就如雪花般湧入，許多人都想跟他買客製化商品，或轉印貼紙。

光是2024年初，麥克唐納每個月銷售的客製化產品或貼紙就達到200件。現在的他已經休學，並開始在 TikTok 商店和其他平台上經營他的事業，自2023年7月以來，他總共售出的商品總價超過了9萬美元。

過去的幾個月裡，他每周工作 6 天，每天工作16個小時，每月售出約2500件商品，本年度的銷售額預計達到12萬7581.50 美元，客製化的轉印貼紙從每個1.53 美元、4.47 美元到127.58 美元都有。現在不只有賣貼紙，也有賣經轉印過的客製化衣服、商品等。

17-year-old makes over $19K a month with sticker business — all thanks to Christmas gift https://t.co/7hcP3GvuvN pic.twitter.com/oh2dtUhihm — New York Post (@nypost) 2024年12月6日

「當年媽媽送我的切割機，絕對是我收過最好的聖誕禮物，因為獲益源源不絕。」麥克唐納說他在6月時，只是想試著全職製作貼紙銷售，但沒想到到了10月，他賺到的錢甚至幫他買了更好的印刷機，並開始將他的商品在去年11月上架到TikTok商店銷售，「簡直太瘋狂了，現在我忙到幾乎停不下來。過去的幾個月過得太快了，感覺就像只過了兩秒鐘。」

他的母親凱倫以他為豪，也很高興兒子嘗試用自己的方式生活。雖然最初她仍希望兒子能繼續在大學讀書，但她知道兒子在學校過得非常不快樂，「與其冒著寒冷的天氣上學，兒子更想在工作室工作。」

凱倫表示，麥克唐納曾在學校適應困難，並有心理健康等問題，但後來發現藝術和手工藝具有治療作用，在送他禮物後才開啟了這段旅程，現在麥克唐納非常有創業精神，擅長銷售、傾聽、回應客戶以及了解流行趨勢，甚至還教會了她很多東西。

麥克唐納認為在學校讀書不是適合他走的路，他在學校被欺負，而且他的學校環境一直在變動，使他感到不安，連任課老師都有9成是代課老師。他說雖然自己沒辦法在數學、英文或歷史上考到高分，但他的生意是成功的。他也鼓勵他人，在學校讀書不一定適合每個人，「別讓課業的成績決定了你的能力」。