外食管理血糖不麻煩 便利店就可買到的六種好選擇

綜合沙拉包有助於大家吃更多青菜。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

營養師指出，目前便利商店所售食品當中，有六種食物可供更好地管理血糖：烤鷹嘴豆、烤鹽水毛豆、罐裝豆子、以蔬菜或豆類為材料的脆片、沙拉組合、冷凍蔬菜，讓沒時間自己做菜的人既取得營養，血糖值又不致於波動太大。

「eatingwell.com」報導，美國成年人裡有糖尿病者約15%，現代生活步調快速，買便利商店食品不僅方便，而且近乎必需，所以那批對血糖值很敏感的人，瞭解店裡賣的預製菜吃起來對血糖值很友善，應該會輕鬆許多。

營養學者指出，便利商店有六種最佳預製菜，對血糖更好，讓你在沒時間之際還照顧到飲食健康。

營養學者席特(Mimi Scheidt)指出，首先是烤鷹嘴豆，她個人最喜歡Biena Chickpea Snacks這種小吃，打開單吃或者加入沙拉、搭配其他穀物，都不錯吃。

FREE Biena Chickpea Snacks at Walmart https://t.co/FgbWwXUva6 pic.twitter.com/RRQkk7qcUh — 🌟Closet of Free Samples - Freebies & Deals🌟 (@closetsamples) 2020年7月3日

再來便是鹽水毛豆再經燒烤；這種嫩大豆是另種植物蛋白及纖維素的來源。暢銷品牌The Only Bean這種毛豆小吃，每份含11克蛋白質、4克纖維素，而且碳水成分只有3克。跟鷹嘴豆一樣，可單獨吃也可以當配菜。

第三是罐裝豆。營養師魏斯(Rachel Weiss)指出，這種容易買到的豆類有利於血糖健康，可溶性纖維含量很高，可以減緩消化過程，有助血糖穩定。她推薦Eden Foods這牌子的罐裝豆，有無添加鹽、低鹽兩種可選，還摻有昆布可改善豆類的消化能力。

It’s very dry right now and frankly I don’t think there’s enough protein. I’m adding a can of these organic navy beans—I call them Eden’s secret but sshhhh don’t tell anyone pic.twitter.com/q4iDDMAlaW — Poaster (@PoasterMealTime) 2024年11月4日

第四種是蔬菜或豆類做成的脆片。營養師帕特文(Jacquelyn Potvin)指出，如果嗜食脆片或其他含鹽食品，可以找用豆類或其他蔬菜為材質的；品牌也很多，如果要更好地管理血糖，可搭配其他蛋白質食品如起司、鷹嘴豆泥或浸豆醬一起吃。

第五種是綜合沙拉包。它們讓各種沙拉材料混合起來，有助於大家吃更多青菜；糖尿病專家梅莎(Diana Mesa)指出，一些品牌綜合沙拉包富含非澱粉類的蔬菜，對管理糖尿病很重要，可以提供纖維素、維生素及礦物質，又不會吃太多會升高血糖的碳水成分。

第六種可在便利商店買到的是冷凍蔬菜；蔬菜對整體健康很重要，糖尿病管理也一樣，所以該找各種簡便方式多吃。梅莎指出，可以到便利店的冷藏區找可以微波加熱、不另加糖的冷凍蔬菜。