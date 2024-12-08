「情書」捧紅中山美穗：光良「童話」女主角看哭、藤井樹筆名由來

中山美穗飾演「情書」一炮而紅。（圖／可樂電影提供）

以純愛經典電影「情書」紅遍亞洲的日本 女星中山美穗 日前逝世，享年54歲，一代人的青春回憶彷彿跟著消逝。很多年輕一輩不知道的是，歌手光良最知名的作品「童話」MV中，就有擷取「情書」片段；而台灣知名網路作家「藤井樹」筆名更是從「情書」而來。

由日本導演岩井俊二執導，於1995年上映的電影「情書」，敘述著一封原本出於哀思而寄往天國的情書，卻大出意料收到同名同姓者的回信，並且逐漸挖掘出一段深埋多年卻始終沉靜的純真單戀。片中男女主角的名字都是「藤井樹」，中山美穗共分飾兩角，包含成年女版「藤井樹」及過世的男版藤井樹未婚妻「渡邊博子」。

「情書」裡不只愛情，青春、初戀、痛苦、遺憾宛如白雪隨風飄在北海道的小樽。

歌手光良2005年的歌曲「童話」火紅兩岸三地，甚至在南韓、日本、馬來西亞掀起熱潮；這首歌的MV裡的彩蛋，是女主角一邊看「情書」一邊流著眼淚，總是以木訥羞澀形象示人的光良，就在她身邊顯得不知所措。

光良最知名的作品「童話」MV中，有「情書」片段。（影片截圖）

筆名「藤井樹」的台灣作家吳子雲，當年決定在BBS站註冊就是在看完「情書」的當天晚上，他表示：「『情書』和我人生的一部分是重疊的，中山美穗也是。」吳子雲知名作品包含「我們不結婚，好嗎」、「有個女孩叫Feeling」、「B棟11樓」等，其中「六弄咖啡 館」被改編為同名電影，由吳子雲親自執導。