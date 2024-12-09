高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

瑞士國際航空今年11月發生乘客在機上「偷口交」的離譜事件。圖非涉事新聞班機。（路透）

瑞士國際航空（SWISS）近日爆出「活春宮」事件，有對男女在航程途中、偷偷來到駕駛艙外，監視器清楚拍下女子蹲下替對方口交的畫面，雖然露骨的行為極為不妥、航空公司也加以譴責，但據稱這個片段本不應流出、應該是航空公司的人員故意為之，航空公司也強調會加強員工訓練。

《紐約郵報》引述《One Mile At A Time》報導，這起事件11月發生在瑞士國際航空從泰國 曼谷飛往瑞士蘇黎世、航程約12小時的班機上，曝光的畫面中，可以見到這對男女偷偷來到頭等艙前的駕駛艙門口，接著女子蹲下幫男伴口交、「忘情吞吐」的過程全被上方的監視器拍下。

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據悉，拍下男女行為的監視器是提供給駕駛艙內的機師觀看外部狀況，不具備錄影功能下、航空公司推斷是內部人員刻意翻拍並流出，目前已流傳在包含WhatsApp 等社群平台。

對此，瑞士國際航空發言人表示「在未經明確同意的情況下拍攝並分享這些錄影，這違背了我們公司的準則和價值觀，也違反了適用的資料保護法規」，並補充說「在發現這種骯髒行為後，機組人員應該直接干預，而不是記錄下來」。

此外，航空公司發言人也譴責作出離譜行為的男女，稱「這種行為是不可接受的，我們乘客的素質通常是尊重他人且得體的」，他還承諾對流出影片的負責人實施紀律處分。

高空活春宮！女蹲駕駛艙門口「離譜行為」 監視器全都錄

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