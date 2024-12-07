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巴黎聖母院修復竣工 新大廳耀眼、夜間打燈「MERCI」

編譯潘勛／即時報導
法國巴黎聖母院7日重開，觀眾即日起可上網預約參觀。(美聯社)
法國巴黎聖母院7日重開，觀眾即日起可上網預約參觀。(美聯社)

法國巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral)修復竣工，7日由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)主持重啟典禮，世界各國1500名政要、高層參加，美國則由第一夫人吉兒代表，總統當選人川普也在其中；馬克宏向全球捐款、參與修復聖母院的人致謝；聖母院最早建於860年前，其本體耗時近200年才落成，2019年大火摧毀舊的大教堂，修復只花五年便完畢，對馬克宏來說堪稱勝利。

馬克宏的成功之舉

路透(Reuters)報導，馬克宏面臨國內政治危機，議會剛對他的總理投下不信任票，所以他能邀川普來參加聖母院重啟典禮，在此之前還在愛麗榭宮(Elysee Palace)舉辦與川普、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談，可謂成功之舉。

川普昂首闊步來到聖母院，一路與英國威廉王子(Prince William)及各國元首、政要握手。他的座位安排在馬克宏旁邊，而法國第一夫人碧姬(Brigitte Macron)座位則在前排，與美國第一夫人吉兒(Jill Biden)相鄰。烏克蘭總統澤倫斯基走入大教堂時，賓客起立鼓掌。

巴黎聖母院五年前遭逢祝融之災，經過重修，於7日重新開放。美國總統當選人川普(前右...
巴黎聖母院五年前遭逢祝融之災，經過重修，於7日重新開放。美國總統當選人川普(前右二)受邀出席重開儀式，並與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基等多國領袖舉行會談，象徵重返國際舞台。美國第一夫人吉爾．拜登(前右四)則代表拜登總統出席。(歐新社)

川普政權交接團隊的親密顧問、全球首富馬斯克也參加這場典禮，法國首富阿諾特(Bernard Arnault)、義大利總理梅隆尼(Giorgia Meloni)及兩位法國前總統歐朗德(Francois Hollande)、沙克吉(Nicolas Sarkozy)也與會參加。

典禮近尾聲時，法國國歌馬賽曲響徹教堂；典禮後馬克宏則在愛麗榭宮辦晚宴，招待川普及各國元首。

大火後5年修復完畢

美聯社報導，聖母院重啟典禮由巴黎大主教烏爾瑞奇(Laurent Ulrich)揮舞2019年大火後木質橫梁雕鑿而成、特別設計的牧杖，敲門三響開始，代表教堂新生。當年大火近乎完全摧毀聖母院這座巍峨的哥德式經典建築，僅隔五年便修復完畢，開放供信徒做禮拜，歌聲、祈禱聲及崇仰之忱充斥高拔穹頂之下。

聖母院重啟典禮由巴黎大主教烏爾瑞奇(Laurent Ulrich)揮舞2019年...
聖母院重啟典禮由巴黎大主教烏爾瑞奇(Laurent Ulrich)揮舞2019年大火後木質橫梁雕鑿而成、特別設計的牧杖，敲門三響代表教堂新生。 (路透)

法國巴黎聖母院2019年4月15日晚間發生大火，教堂屋頂和尖塔付之一炬。（美聯社...
法國巴黎聖母院2019年4月15日晚間發生大火，教堂屋頂和尖塔付之一炬。（美聯社資料照片）

典禮原本計畫在前院舉辦，但因異常猛烈的12月寒風橫掃塞納河畔的西堤島(Île de la Cité)，故不得不全挪進教堂內進行。只是典禮一點也不失輝煌，在光亮的教堂正殿，唱詩班合唱聖經讚美詩，沈寂近五年的教堂巨大管風琴在樂曲間奏間如雷響起，象徵重生。

重開的巴黎聖母院用法語打出「謝謝你」字樣，在夜幕中尤其耀眼。(路透)
重開的巴黎聖母院用法語打出「謝謝你」字樣，在夜幕中尤其耀眼。(路透)

馬克宏用意在讓聖母院的重啟，成為規模全面的外交聚會，同時凸顯法國雖然國內有政治危機，但有能力在國際舞台團結眾人。

巴黎聖母院修復後，新大廳美侖美奂。(歐新社)
巴黎聖母院修復後，新大廳美侖美奂。(歐新社)

巴黎聖母院修復後，新大廳美侖美奂。(路透)
巴黎聖母院修復後，新大廳美侖美奂。(路透)

馬克宏 巴黎聖母院

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