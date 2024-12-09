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甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

世界新聞網／輯
四星座鴻運當頭。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）
四星座鴻運當頭。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

四大星座準備走大運！中國媒體《新浪看點》報導指出，牡羊座、射手座、摩羯座、天秤座將是好運當頭的四大星座，其中牡羊座將獲得難得的工作機運，他們成功藉此發揮並得到亮麗成績；射手座則找到了真正熱愛、並願意為之奮鬥的事業。

牡羊座

牡羊座因為事業上的瓶頸、人際關係的困擾感到壓力重重，不過霉運即將散去，他們將展現出無比強大的力量，事業上可能會獲得一個難得的發展機遇，極具挑戰性但又充滿潛力的項目出現，他們抓住機會並取得了令人矚目的成績，在人際上也化解誤會與衝突，出現新的友誼和合作機會，持續拓展自己的人脈資源。

射手座

射手座過去面臨財務上的困境或個人目標的迷失，導致心情略顯低落，不過近期重拾好運，如同重獲自由的飛鳥，振翅高飛，財運上可能會意外地獲得一筆豐厚的獎金或投資回報，經濟狀況得到改善，同時對未來的人生方向更為明確，將找到真正熱愛並願意為之奮鬥的事業，另外在在旅行和探索的過程中，也有幸結識了許多志同道合的朋友，共同分享生活的快樂和智慧。

摩羯座

摩羯座因為過度勞累或工作壓力過大，身體和精神狀態欠佳，隨著壞運氣漸漸遠離，他們長期的付出終於得到了應有的回報，事業上將獲得晉升的機會，也得到上司的高度讚揚，與家人先前存在的一些矛盾和紛爭也得到了妥善解決，家庭氣氛更加融洽，他們在享受事業成功的同時，也能感受到家庭的溫暖與支持。

天秤座

天秤座曾經在選擇面前猶豫不決，導致錯失了不少機會，內心充滿了焦慮和不安，在近期好運到來的時刻，他們如同找到了平衡的支點，一切都變得順利起來，感情上遇到了那個與自己心靈契合、相互理解和支持的伴侶，事業上則因為做出明智而果斷的選擇，使得職場發展蒸蒸日上，他們也在社交場合憑藉著優雅的氣質和出色的溝通能力，贏得了廣泛的讚譽和尊重。

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