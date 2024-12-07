長途班機不是只能睡覺或看電影 專家推薦十件事消磨時光

旅遊專家列出她搭長途飛機時最喜歡做的十件事。撲克牌示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

搭乘長途飛機時，許多人可能不是睡覺就是看電影，今日美國（USA Today）報導，旅遊專家洛伊絲（Lois Alter Mark）說，她喜歡趁長途飛行時做一些她平常沒有時間玩的小娛樂，她分享她在長途班機上最喜歡做的十件事，能讓飛機飛行的同時時間也飛逝。

1. 玩雙陸棋（backgammon）

雙陸棋是兩人對弈的棋類遊戲，可以和鄰座旅伴一起玩，有些款式有皮革收納袋，附在棋盤上可以收納所有棋子和骰子，不用擔心會弄丟任何小配件。

2. 十字繡（Cross stitch）

十字繡套組包括布片、圖案、針線和說明，若鄰座乘客看到你在十字繡，可能會把座椅扶手讓給你。

3. 成人的著色本

著色本可以幫助降低壓力和焦慮，近幾年興起一股風潮，也是搭長途飛機的最佳消磨時間旅伴，洛伊絲推薦的著色本共90頁，有六支不同色的色鉛筆，圖片是由烏克蘭的設計師所繪，讓旅客可以逐漸放鬆最後入睡。

4. 拼圖

拼圖的好處和冥想相同，可以挑個一百片左右的拼圖，下飛機時你就能完成一幅彷彿出自大師之手的名畫。

5. 刺繡

刺繡一旦完成，就像是完成一件藝術品，你可以拿出刺繡組，戴上耳機，挑選喜歡的歌曲，邊聽邊刺繡。

6. 偵探遊戲

沒有旅伴可以一起玩遊戲也不用擔心，「五分鐘偵探遊戲」讓你在搭飛機的同時腦袋繼續思考，運用邏輯解決一件件犯罪事件，這組遊戲的作者提供了有趣的故事和有水準的線索，讓玩家能抽絲剝繭找出兇手。

7. 做行李吊牌

在飛機上製作行李吊牌也是個很棒的選擇，不過製作吊牌一定會需要剪刀，因此選購工具時要特別注意，可以直接購買搭配好的套組，裡面的剪刀是符合航空安全的，能避免工具無法上機的命運。

8. 撲克牌

可以玩釣魚，也可以玩接龍，撲克牌也是長途旅行的良伴，若選擇花色可愛的圖片，還能為旅途增添更多樂趣。

9. 水彩畫

很多人會很意外搭機也能畫水彩，結合圖案和顏料的組合讓這件是在飛機上變成可能。這組水彩畫組附有顏料和畫筆，只要向空服員要一杯水和一些餐巾紙，你就是飛機上的梵谷。

10. 七巧板

七巧板老少皆宜，可以自己玩，也可以和旅伴或家人一起挑戰，看誰能在飛機降落前完成所有題目給的圖案。