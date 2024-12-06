照顧「老小孩」才明白人生 71歲張艾嘉陪97歲母親一起老

張艾嘉新書寫到，自己與九十七歲母親的角色交換了，母親也很開心能跟女兒一起變老。(記者丁若蘭／攝影)

唱著「走吧，走吧，人總要學著自己長大」學會愛的代價的張艾嘉 ，唱著「忙、盲、茫」的都會女子張艾嘉，總是慧黠溫暖，大家叫她「小妹」的張艾嘉，今年竟然71歲了。她是入行半世紀依然熱情的電影人，也是三個兒子的母親，也是照顧97歲媽媽、讓媽媽開心與她一起老去的女兒。

媽媽跌倒了 急返港安撫心情

張艾嘉前陣子返台參加金馬獎頒獎典禮，一度因為媽媽跌倒而飛回香港又趕回來。她說，「媽媽從今年八月，已跌了三次跤，進了兩次醫院。」為什麼跌倒？「因為個性」，張媽媽是個很獨立的人，除了年紀大了，力氣比較不夠，就是自己走路太快了，「她就覺得自己還是跟以前一樣」，拿著拐杖與她步調不搭，就跌倒了。

張艾嘉有兄姊，但她和媽媽緣分最深，「這是老天爺決定的」，母女住一起幾十年。以前她是媽媽的女兒，現在角色轉換，媽媽變得像孩子。一開始不太能適應，但她發現人到了某個時候，體力、行為，整個人退化，要持續原本的生活方式，很多地方覺得無奈跟無力，這時候突然間覺得「她老了」，雖然媽媽可能不承認。

媽媽像女兒 頓悟溝通很重要

在新書「女兒」裡，張艾嘉寫到，70歲後才明白什麼是人生。每個人老後樣貌不同，有人很獨立好強，凡事自己來；有的很依賴子女，坐上輪椅就不肯起來；有的老人很樂觀，也有的老人非常負面，「子女要明白父母是什麼樣的人，經歷過哪些事，才成為今天我們看到的樣子。」

張艾嘉說，在拍電影「女兒的女兒」的時候，她扮演的是一個被夾在中間的女兒，上有媽媽，下有叛逆女兒，還有自己曾經拋棄的女兒，在這麼複雜的情況下，她突然間領悟到，彼此的溝通非常重要。

她說，「身為子女的我們，很少真的花時間去了解自己的父母是一個怎麼樣的人。」她說，當我們眼見父母在什麼樣狀況之下開始衰退，而他自己還在那邊撐著的時候，要怎麼對待他？此時了解父母很重要，不了解就不明白該如何對待老後的父母，彼此間無法達到相處的默契與融洽。

母親藏甜食 悄悄處理不拆穿

就像她在書裡提到，不拆穿母親私藏甜食，只悄悄把過期食物分批處理掉。儘管母親老後兩人像是角色對換，她依然尊重高齡97歲的「孩子」。這次媽媽跌倒，家人已緊急處理，她還是立刻返港，「我很清楚，媽媽如果沒看到我，會很慌張。」果然母親1見到她就安心下來，開始自我調侃，直說自己摔跤也太倒楣了。

被媽媽喊為「妹兒」的張艾嘉，今年也71歲了。張媽媽聽到女兒年齡大笑：「你也是老人了！」能夠和女兒一起老去，顯然讓張媽媽極為開心。

張艾嘉自己倒是沒想太多年齡的事，反而是很多人有事沒事就對她說：「已經是一個70多歲的人了」，因為大家常常來提醒，「也只好被迫記得自己的歲數。」

現在回過頭看，張艾嘉說，媽媽告訴她，30歲的女人最美麗；當自己到40、50歲時，覺得這個階段的女人也很美；直到60多歲，開始不太去記幾歲；現在年過70，「更是無所謂了。」

在家常鬥嘴 發現老媽很會演

說到美，張媽媽肯定是當之無愧，張艾嘉從小就聽大家誇讚，你媽媽真的比你漂亮太多了。不管走到哪兒，張媽媽都是焦點，但母女倆鬥嘴時，張艾嘉有時逗她說，「我當了明星，你沒有當，我會演戲。」講著，忍不住笑出來補一句，「媽媽現在也很會演戲，她在家裡挺會演的。」果然，無論媽媽成了幾歲的孩子，還是那塊老辣的薑。