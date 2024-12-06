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Pantone公布2025年代表色走低調奢華風 ：摩卡慕斯

記者顏伶如／即時報導
彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的咖啡色。圖取自Pantone Color Institute網站
彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的咖啡色。圖取自Pantone Color Institute網站

彩通色彩研究所(Pantone Color Institute)公布2025年代表色是色號17-1230、名稱「摩卡慕斯」(Mocha Mousse)的咖啡色。華盛頓郵報5日報導，2025年的年度代表色來自美味的昂貴甜點，洋溢低調奢華風(quiet luxury)，滿足人們希望在舒適與魅力之間取得協調的渴望。

彩通色彩研究所副總裁普蘿瑞‧雷斯曼(Laurie Pressman)表示：「我們生活在發生太多事件、事情程度更加嚴重的時代。但在同一時間，我們卻不想要有沉重的感受。」

她說：「我們希望和平、滿足，這個顏色帶有空氣感及輕快感。雖然是棕色，卻不是沉重的棕色。」

華盛頓郵報報導，2025年代表色傳達意向是坐在柔軟的毛絨絨椅子裡，品嚐裝在精品玻璃點心杯裡的美味摩卡慕斯，與大自然心靈相通，每個環節都充滿輕快感(lightness)。

報導指出，「摩卡慕斯」獲選年度代表色，反映了棕色呈現的文化意涵已經轉變。長年以來，棕色經常被認為骯髒、無趣，很少被視為老練、財富的指標，但隨著低調奢華風的崛起，棕色象徵意義逐漸改變。

彩通色彩研究所執行主任列翠絲‧艾斯曼(Leatrice Eiseman)表示，如今棕色已經較能讓人接受為代表奢華的顏色，例如一雙美麗的棕色靴子，或是公寓裡木質地板的美麗色澤。她說，這個顏色給人帶來舒服感受，但同時透露奢華，而且非常自然。

艾斯曼說，「摩卡慕斯」具有豐富的中立特質(rich neutrality)，可以做為與其他色彩層次搭配的基礎，創造活力十足的整體造型。

華盛頓郵報 咖啡

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