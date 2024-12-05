韓劇「現在撥打的電話」一畫面博好評 超越陸劇「以愛為營」：高級感滿滿

《現在撥打的電話》劇照。（取材自MBC）

「晉江文學」指的是在大陸知名文學平台晉江文學城發布的原創網路小說，多以耽美、愛情等符合女性閱讀口味的類型為主。近日引發熱議的韓劇 《現在撥打的電話》被認為是「晉江化」的純愛韓劇，中國網友也將其與去年的陸劇《以愛為營》相比，大讚韓劇拍攝手法更為高級，陸劇則相形見絀，土味瀰漫。

根據中國媒體《搜狐》報導，近期上線的韓劇《現在撥打的電話》引發好評，該劇講述一對政治聯姻三年、幾乎毫無交流的假面夫妻，某天因接到一通恐嚇電話改變現狀，兩人開始走進彼此，並且打破雙方的束縛，是一部充滿懸疑的愛情故事。

《現在撥打的電話》男主角白司彥（柳演錫飾）出生自高官家庭，為最年輕的總統室發言人；女主角洪熙珠（蔡秀彬飾）是報社會長的繼女，被迫代替逃婚的姐姐與男主結婚，因年少事故患有失語症 。由於劇情設定包括婚姻、先婚後愛、替嫁文學、暗戀多年等橋段，讓不少網友認為此劇相當「晉江化」。

《現在撥打的電話》劇照。（取材自MBC）

恰好去年底陸劇也推出「晉江劇」《以愛為營》，由當紅演員白鹿和王鶴棣主演，然而對比兩部戲劇，在男主角出場的畫面，《現在撥打的電話》精細拼接了十多個鏡頭，用來鋪墊的車流、皮鞋、手表、背影、推門等也拍出了高級感，因而得到許多好評，反觀《以愛為營》的鏡頭數量、拍攝角度以及服裝造型卻不夠精細，遭觀眾批評土味十足。

《以愛為營》劇照。（取材自微博）

報導指出，近年來韓劇「晉江化」趨勢明顯，近兩年知名作品就有八部被認為是「晉江風韓劇」，包括《眼淚女王》、《背著善宰跑》、《完美婚姻的定式》、《請和我的老公結婚吧》、《與惡魔有約》、《白晝之月》、《今天也很可愛的狗》、《烈女樸氏契約結婚傳》等，這些晉江風韓劇在中國的口碑相當兩極分，許多網友認為，韓劇審美依舊大勝陸劇，不過也有網友認為，韓劇「高級感」言過其實，中國霸總微短劇也有此效果，甚至韓劇有時會充滿中國戲劇的既視感。