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她跑遍全球列出五個不愛國家 摩納哥有錢到誇張、亞洲這國太無聊

世界新聞網／輯
蘿倫覺得加拿大和美國太像因此不感興趣，非常喜歡加拿大法語區的城市氛圍。圖為魁北克省蒙特婁街道。(路透)
蘿倫覺得加拿大和美國太像因此不感興趣，非常喜歡加拿大法語區的城市氛圍。圖為魁北克省蒙特婁街道。(路透)

阿肯色州的職業歌手蘿倫（Lauren）去過170個國家，她在自己的TikTok上列出五個她最不喜歡的國家，亞洲、美洲、歐洲、非洲都有。

每日郵報（Daily Mail）報導，蘿倫選出的五個國家分別為迦納、摩納哥、加拿大、馬來西亞和法國。

以下是蘿倫不喜歡這五個國家的理由：

1. 摩納哥

蘿倫說她造訪摩納哥至少20次，但就是不喜歡，她認為摩納哥缺少文化，是一個富貴的地方，每一杯酒、每一艘遊艇、每一只腕錶都在暗示遊客自身的富裕，她隨意走進一間店想買她認為自己買得起的一雙鞋，結果店員說那雙價錢5百美元，讓她頓時感覺自己像個「佃農」。

不過蘿倫說，摩納哥不會太危險，因為一切都被掌控得太好，很多地方很多商品都是幾千幾萬元來去，那種幾十幾百塊的小型犯罪發生機率就微乎其微。

2. 迦納

蘿倫說，她去過迦納首都阿克拉（Accra）幾次，每次去都讓她感到不安，她覺得不安全，街上的紛擾和排外感讓她覺得無法融入，當地的貧窮讓她無法視而不見，她最討厭的一點是男性會隨地小便。

即便如此，蘿倫認為迦納是有深度的國家，可以造訪並了解，透過更多的造訪來改變自己的觀點。

3. 馬來西亞

蘿倫說，馬來西亞很腐敗，她和朋友造訪首都吉隆坡，她覺得吉隆坡很無聊，那裡讓她覺得是一個想要讓人留下深刻印象的地方但無法兌現。

蘿倫說，她和朋友也到知名的黑風洞（Batu Caves），但實際去了，爬上無數階梯到頂後失望地發現根本不是一個洞穴，而當地天氣很熱，她和朋友們都穿短袖短褲，但被告知女性不能露出肩膀和膝蓋，但男性沒有這類限制，她和朋友在黑風洞的階梯起點被一群婦女強迫以15元買一件長袖衣服遮蓋手臂。

蘿倫說，她不會再去馬來西亞，因為沒有吸引她再去或想再去的理由。

4. 加拿大

蘿倫說，加拿大其實不糟，只是令人「太熟悉了」，一樣的大型零售店、同樣的氛圍，只是人更有禮貌，街上多了Tim Hortons咖啡廳。

蘿倫說，但她非常喜歡加拿大法語區，就像一顆隱藏的寶石，就像在北美洲的歐洲城市，鵝卵石街道、歷史建築等都很迷人。

5. 法國

蘿倫說巴黎是法國最糟的地方，她建議旅客去「任何巴黎以外的地方」，法國並不好客，有一種獨有的冷酷。不過她對法國的食物有很高讚賞，無論是米其林餐廳還是街角麵包店賣的長棍麵包，都令人豎起大拇指。

@laurenheav

plz don’t come for me (again) PART 2 #fy #foryou #foryour #fypシ゚viral #fypage #travel #foryourepage #traveltiktok #foryoupage

♬ original sound - Lauren

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