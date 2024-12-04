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蜂花粉可豐胸？21歲小胸女求解 醫生搬出科學根據

世界新聞網／輯
TikTok上很多影片宣稱蜂花粉可以豐胸，醫師闢謠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）
TikTok上很多影片宣稱蜂花粉可以豐胸，醫師闢謠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

TikTok上一直不斷有影片宣稱蜂花粉（bee pollen）能幫助胸部二次發育，讓不少好奇的女性躍躍欲試。澳洲的預防保健醫師圖納（Zac Turner）說，蜂花粉中的確有能幫助乳房發育的植物雌激素（phytoestrogens），但量遠不足能「造山」，也不會明顯刺激乳腺組織生長。

紐約郵報（New York Post）報導，澳洲克羅納拉（Cronulla）一名21歲女性寫信到圖納的專欄，表示她在TikTok上看到很多影片宣稱蜂花粉能讓胸部再次發育，她說她只有B罩杯所以想試但沒錢，決定先問到底有沒有效。

圖納說，蜂花粉不是由蜜蜂製造，而是植物花粉、花蜜、酵素、蜂蜜等的混合物，可以把它想成天然的綜合維他命，含有很多營養素，例如礦物質、維生素、胺基酸和抗氧化劑，對免疫系統等都有益。

圖納說，蜂花粉被認為可以讓胸部變大，可能是因為它含有些許植物雌激素，這種植物化合物的作用有點像雌激素，而雌激素是女性在青春期、懷孕甚至避孕時負責乳房發育的激素，因此這理論聽起來很合理。

圖納說，但目前沒有實驗證明蜂花粉中的植物雌激素可以刺激胸部生長，研究顯示，大豆和亞麻籽中的植物雌激素對身體的影響很緩和，也不會改變胸部大小，蜂花粉中的植物雌激素很少，不可能豐胸，女性身體中的雌激素甚至比那些植物雌激素作用更強。

圖納說，但這不代表蜂花粉一點用都沒有，它對身體好處很多，對免疫系統有益、提供身體能量，還能減少發炎，醫師會推薦喝果昔時可以加一點，但絕對沒有「造峰」效果。

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