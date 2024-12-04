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三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

世界新聞網／輯
一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)
一位媽媽分享自己每周到好市多一定會買的清單。超市示意圖，非新聞當事者。(新華社)

好市多Costco）以商品種類眾多和實惠價格聞名，但也因為商品都以大量形式出售，讓家中儲存空間不足者卻步。EatingWell報導，一名三口之家的媽媽說她每周都會到好市多購物，她買的多半是易腐壞的商品；以下是她分享的購物清單。

1. 藍莓

雖然冰箱有冷凍藍莓，但她還是常去買新鮮藍莓，一家人晚飯後一起看電視就能吃掉一盒，她不知道好市多是如何做到，一直以很實惠的價格供應新鮮的有機藍莓，她每周至少買兩份，幾乎都吃光。

2. 菠菜苗

這位媽媽說她在過去幾個月每周都會做蔬菜煎蛋餅，她的蛋餅中一定會放菠菜苗，所以這也在她每周的採買清單上。

3. 櫻桃番茄（Cherry tomatoes）

這位媽媽說，好市多的櫻桃番茄又香又甜，她吃過之後就列入每周的購買清單，可以搭配起司吃，也可以切片後丟到沙拉中拌著吃。

4. 沙拉

這位媽媽說沙拉在她的每周購物清單上，特別是夏天時準備一份在冰箱備用是個很明智的決定，晚上拌一拌就能上桌，或是煮點義大利麵配著吃，絕不會有人抱怨。

5. 小黃瓜

這位媽媽說，小黃瓜可以是女兒午餐便當裡的一道菜，她也會磨來做成酸黃瓜醬，因此這也是每周必買清單之一。

6. 鮭魚

鮭魚有豐富的營養，因此是這家人每周餐桌一定會出現的菜色，好市多的一磅鮭魚份量一家三口吃剛剛好，她會做烤鮭魚或鮭魚塔可餅。

7. 起司

這位媽媽說，有四種好市多賣的起司在她的冰箱中一定有存貨：菲達起司、切達起司、帕馬森起司和莫澤瑞拉起司，可以單吃，也可以當配料或佐料。

8. 零食袋

這位媽媽說，女兒在學校一天有兩次零食時間，為了讓她變換口味，她每次去好市多都會買不同口味的零食存放在地下室，每種輪著吃，目前他們家地下室有爆米花、穀物棒、蝴蝶餅、蛋白棒等。

好市多 Costco

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